Un importante avance en materia de saneamiento sanitario para los habitantes de la localidad rural de Leyda, en la comuna de San Antonio, concretó la Seremi de Desarrollo Social y Familia de Valparaíso, tras otorgar la Recomendación Satisfactoria (RS) a la reevaluación del proyecto de construcción de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas servidas.

La iniciativa beneficiará directamente a 483 personas y contempla 69 viviendas domiciliarias, además de la construcción de redes de alcantarillado, una planta de tratamiento de aguas servidas y la instalación del equipamiento necesario para su funcionamiento, contribuyendo a mejorar las condiciones sanitarias y la calidad de vida de los habitantes del sector.

El seremi Nicolás Cerda destacó que "el acceso a servicios básicos es fundamental para mejorar la calidad de vida de las familias. Con esta recomendación estamos permitiendo que un proyecto de alto impacto social pueda continuar su ejecución, entregando una solución sanitaria a los vecinos de Leyda. Nuestro compromiso es seguir impulsando iniciativas que permitan llevar desarrollo, dignidad y mejores oportunidades a cada rincón de nuestra región"

La reevaluación, solicitada por el Gobierno Regional de Valparaíso, responde a la necesidad de modificar la tecnología de tratamiento de aguas servidas originalmente aprobada, incorporando un sistema de lodos activados con tambor rotatorio. Esta alternativa, que cuenta con la aprobación de la Seremi de Salud, presenta menores costos de inversión, operación y mantenimiento, sin incrementar el presupuesto total vigente del proyecto.

Por su parte, el profesional a cargo de la evaluación, Gonzalo Marambio, explicó que “el análisis técnico-económico permitió determinar que la nueva tecnología representa una alternativa más conveniente, tanto desde el punto de vista técnico como económico y sanitario. Esto permite dar continuidad a las obras, resguardando el uso eficiente de los recursos públicos y el cumplimiento de los objetivos del proyecto”.

La iniciativa, cuya unidad técnica es la Municipalidad de San Antonio, contempla una inversión superior a los $2.210 millones, con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), destinados a obras civiles, equipamiento y consultorías.

Con la obtención de esta Recomendación Satisfactoria, otorgada el 24 de noviembre, el proyecto cuenta con la validación técnico-económica necesaria para avanzar en la continuidad de su ejecución, la incorporación de la nueva tecnología y la posterior puesta en funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas servidas.

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