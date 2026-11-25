Organizaciones feministas marcharon este miércoles por el centro de Valparaíso, Santiago y otras ciudades para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y exigir la renuncia del ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de la controversia por las rebajas de penas concedidas a condenados por delitos sexuales contra menores.

En la Ciudad Puerto, la Coordinadora 8M Valparaíso convocó para este miércoles a desbordar "las calles contra la violencia machista y la crueldad, precarización e impunidad del gobierno de Kast, que libera a pederastas y torturadores, revictimiza y pone nuestras vidas en riesgo".

La marcha se inició en la plaza Aníbal Pinto y llegó hasta las inmediaciones del Congreso.

"Contra la ultraderecha y su crueldad: ¡organización feminista y solidaridad!", añadió la organización.

En la capital, la movilización comenzó en el sector de Plaza Baquedano y avanzó por la Alameda en dirección a Plaza Los Héroes. La convocatoria reunió a agrupaciones sociales y feministas que también expresaron su rechazo a las políticas del Gobierno.

La manifestación obligó a interrumpir el tránsito en el eje Alameda-Providencia, el que se fue normalizando a medida que avanzaba la columna de participantes.

Durante la jornada, los manifestantes portaron carteles y lienzos con consignas contra el secretario de Estado, a quien responsabilizan por las rebajas de condenas otorgadas a personas sentenciadas por violaciones y abusos sexuales contra menores de edad.

La exigencia de salida de Rabat se ha convertido en uno de los principales cuestionamientos al ministro, quien enfrenta además una acusación constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados por los decretos de rebaja de penas.

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