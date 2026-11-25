En el contexto de los desafíos que enfrenta la región de Valparaíso por la escasez hídrica y la desertificación, el Gobierno Regional (Gore), a través del Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo (FRPD), financió el proyecto «Desarrollo de ECO-consorcios microbianos para la recuperación de suelos en proceso de desertificación», ejecutado por la Universidad de Valparaíso y dirigido por la Dra. Andrea Calixto.

La iniciativa cuenta con una inversión de $199,6 millones y cuenta con la colaboración de la empresa biotecnológica Agro Q-TRAL, de Quillota, y la Fundación Patrimonio Desierto de Atacama.

El proyecto utiliza bacterias provenientes del desierto de Atacama –naturalmente adaptadas a condiciones extremas– para desarrollar consorcios microbianos que contribuyan a mejorar la actividad biológica y la salud de los suelos y entre sus principales avances destacan la identificación de 50 aislamientos bacterianos y la conformación de nueve ECO-consorcios, cinco de los cuales presentan alta disponibilidad funcional de vitamina B12 en pruebas cualitativas. Actualmente, la investigación avanza en la optimización de estas combinaciones microbianas, como paso previo a su escalamiento y futura validación en terrenos agrícolas.

Victor Bahamonde, jefe de la División de Fomento e Industria del Gore de Valparaíso, explicó que están "ocupando microconsorcios bacterianos para recuperar los suelos que sufren la incidencia del virus zoonótico y que efectivamente la agricultura intensiva y otros fenómenos, por ejemplo, la lluvia intensiva que ha tenido durante estos últimos años, hace que estos suelos pierdan calidad y para poder sanarlos necesitamos este tipo de micro consorcios o eco consorcios microbianos que les permiten recuperar capacidad biológica de los suelos”, agregó.

“Esta es una iniciativa que atiende el fenómeno del cambio climático ayuda a la agricultura familiar campesina, busca consolidar el sector productivo agrícola en la región y por supuesto recuperar, restaurar el suelo de nuestra región”, puntualizó.

Del mismo modo, la investigadora del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, Dra. Andrea Calixto, sostuvo que “nosotros queremos desarrollar eco consorcios bacterianos para mejorar los problemas de la desertificación que afectan a nuestra región y que impactan directamente en la agricultura".

Asimismo, subrayó que "este proyecto primero otorga información, nosotros vamos a liberar la información que aprendamos de este proyecto en tanto a la biodiversidad que está presente en los distintos lugares de los cuales estamos muestreando y, secundariamente, estamos ofreciendo ayuda específica a agricultores que tengan problemas de la productividad en distintas plantas, independiente de cuál planta sea, donde nosotros podemos hacer una pesquisa de sus territorios en función de cuáles son las bacterias que tienen allí y otros organismos, y poder ver si realmente son territorios que están deficitarios de algún componente de un microbioma positivo, benéfico, que ayude a que la planta se desarrolle. Por lo tanto, la conexión con las personas es totalmente transversal”.

Con un plazo de ejecución de 24 meses y una proyección de hasta 4.000 beneficiarios indirectos, principalmente del sector silvoagropecuario, la iniciativa busca generar nuevas herramientas para enfrentar la degradación de los suelos y fortalecer la capacidad productiva regional.

A través del FRPD, el Gobierno Regional de Valparaíso promueve la articulación entre ciencia, innovación y sector productivo, impulsando soluciones que respondan a las necesidades del territorio y contribuyan a la adaptación frente al cambio climático.

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