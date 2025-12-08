Lo que se sabe del subprefecto carreño: El PDI que murió en accidente de Villa Alemana

El accidente se produjo en la Ruta F-560, cuando un camión efectuó una maniobra que terminó involucrando a tres vehículos menores. Carreño conducía uno de ellos y fue la única víctima fatal del siniestro.

El fallecimiento del subprefecto provocó inmediatas muestras de pesar desde el Congreso, donde ejercía funciones desde 2021. Parlamentarios lo recordaron como una “gran persona” y un “funcionario noble”, destacando su rol clave en la seguridad institucional.

La PDI destacó la trayectoria de Carreño, quien inició su carrera en 2001 en Valparaíso como parte de la Brigada de Homicidios. En 2007 se incorporó a la Brigada de Investigación Criminal, la BH y la Ayudantía de la Prefectura Provincial de Arica. Regresó a la Región de Valparaíso en 2011 para integrarse a la Brigada Investigadora de Delitos Portuarios, la Prefectura de Viña del Mar y nuevamente a la BH de Valparaíso. Según la institución, “el profesionalismo, rigor y orden que lo caracterizaban permitió que el mando de la época le confiara responsabilidades como contralor en la Inspectoría Regional”.

En 2019 se trasladó a Santiago para cursar estudios en la Academia Superior de Estudios Policiales, egresando como oficial graduado. Posteriormente, asumió como jefe de la Brigada Antinarcóticos de Talca y, en 2020, ejerció como contralor en la Subdirección de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria. Desde 2021 lideraba la Brigada del Congreso Nacional, convirtiéndose en una figura clave para la seguridad del edificio legislativo. Su labor fue reconocida públicamente, incluyendo un homenaje realizado por el Senado en 2023 en el marco del aniversario 91 de la institución policial.

En nombre de la Cámara de Diputados y Diputadas, José Miguel Castro expresó: “Expresamos nuestro profundo pesar ante la partida de un funcionario que durante años desempeñó con profesionalismo, compromiso y alto sentido del deber una labor de enorme responsabilidad al interior del Congreso Nacional, contribuyendo de manera decisiva a la seguridad de esta institución y de quienes trabajamos en ella”.

El senador Manuel José Ossandón también envió condolencias, señalando que “su partida enluta a nuestra institución y a todos quienes valoramos su profesionalismo, entrega y servicio al país, y especialmente al Congreso Nacional, donde se desempeñaba”.

El subprefecto Rodrigo Carreño deja un legado de excelencia profesional y el recuerdo de un funcionario respetado tanto dentro de la PDI como en el mundo legislativo.

PURANOTICIA