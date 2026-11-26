Una carta manuscrita encontrada entre los antecedentes del caso contiene una de las revelaciones más impactantes de la investigación por el femicidio ocurrido en Villa Alemana. Según explicó el fiscal adjunto jefe, Osvaldo Basso, Andre Matías Basáez Ugalde, de 24 años, dejó un escrito en el que confesó haber matado a Monserrat y reconoció que también quería matar a la madre de la joven, identificada como Blanca.

El contenido del documento incluye dos expresiones particularmente llamativas: el imputado señaló que cometió el crimen "por gusto" y escribió que era un "sicario". Sin embargo, el persecutor precisó que la misiva hallada al momento de su detención no entrega una explicación concreta sobre las motivaciones del ataque y que la supuesta condición de sicario no está acreditada en esta etapa de la investigación.

"No da razón de por qué lo hace. Solamente confiesa en términos bastante generales la autoría de los hechos. Dice que fue por gusto, pero es un tema que tiene que determinarse en el transcurso de la investigación. Lo cierto es que a una de las víctimas la mató bajo circunstancias bastante graves y otra de las víctimas casi muere", explicó el persecutor al ser consultado por el contenido del escrito.

En cuanto a la afirmación de que el imputado sería un sicario, el fiscal Basso aclaró tras la formalización que "en su carta lo dice, pero probablemente es por decir... pero que esté acreditado a esta altura de la investigación, a esta altura nada".

Luego se entregaron algunos detalles respecto de las diligencias que permitieron incorporar la carta a la investigación por los femicidios consumado y frustrado. Junto con el documento manuscrito, en el sitio del suceso se encontró la cédula de identidad del propio imputado y el teléfono celular de una de las víctimas, dispositivo en el que había videos que permiten acreditar uno de los delitos contra su exsuegra.

Sobre la carta, vale hacer presente que el persecutor aseguró que ésta "se perició por parte de peritos del Lacrim y su caligrafía coincide con la caligrafía de la carta".

HISTORIAL DELICTUAL

Los antecedentes fueron expuestos durante la audiencia de formalización, instancia en la que la Fiscalía comunicó que Basáez es imputado por seis delitos. Respecto de la víctima fallecida, se le atribuyeron los ilícitos de femicidio íntimo consumado y desacato. En cuanto a la madre de la joven, fue formalizado por femicidio frustrado, amenazas, filmación sin consentimiento de la víctima y violación.

Considerando la gravedad de los hechos y el conjunto de delitos imputados, la pena que podría enfrentar es de máxima severidad. "A nuestro juicio, considerando que hay dos femicidios, uno consumado y otro frustrado, más un delito de violación y otros delitos conexos, para nosotros sin duda la pena es presidio perpetuo calificado", afirmó.

En cuanto a sus antecedentes, el persecutor explicó que el imputado no registra condenas anteriores, aunque sí detenciones por otros hechos. "No tiene condenas anteriores. A él le favorece una atenuante: el artículo 11 número seis. No obstante, le perjudica una gran cantidad de agravantes", detalló desde el tribunal.

Posteriormente, precisó que Andre Basáez había sido detenido en otras oportunidades por situaciones relacionadas con hurtos, faltas, lesiones y amenazas contra otras víctimas, aunque no contaba con antecedentes penales condenatorios.

También se informó que existía un procedimiento judicial vigente que había dado origen a una orden de detención, debido a que el imputado no se presentaba a las audiencias. En ese proceso se habían decretado medidas cautelares de prohibición de acercamiento en favor de la víctima que terminó asesinando, antecedente que también fue considerado por la Fiscalía para sustentar la imputación por desacato.

"Él tiene un proceso vigente que dio origen a una orden de detención, porque el imputado no se presentaba a las audiencias del procedimiento. En ese proceso vigente es donde la víctima tenía medidas cautelares en su favor, la víctima Montserrat, de prohibición de acercamiento. En las audiencias pertinentes, el imputado no se presentó y al no presentarse se despachó una orden de detención y lo tuvieron que capturar compulsivamente para traerlo a la presencia judicial. Esa es una de las razones por las cuales fundamos el desacato y las razones por las cuales también fundamos una de las causales de la prisión preventiva, que es el peligro de fuga".

El fiscal agregó que las medidas cautelares habían sido decretadas a raíz de una denuncia por amenazas y violencia intrafamiliar. Según indicó, las medidas de protección en favor de Monserrat se encontraban vigentes desde septiembre.

MÁXIMAS SANCIONES

En representación del padre de la joven fallecida intervino el abogado querellante Patricio Olivares, quien explicó que la acción judicial busca representar los derechos de la familia y perseguir las sanciones más altas contempladas para los delitos imputados.

"Obviamente la querella es una manifestación de los derechos que tienen las víctimas de delito en nuestro país, y el padre de Montserrat ha decidido contar con la asesoría jurídica de este profesional, a fin de poder representar sus derechos y obviamente conseguir los resultados que creo que todo el mundo espera, que son las sanciones más altas, que son el presidio perpetuo calificado", expresó el abogado.

Asimismo, Olivares también puso énfasis en las consecuencias que los hechos han tenido para la familia y, especialmente, en la situación de la madre de la joven, quien también habría sido víctima de graves delitos atribuidos al imputado.

"Este tipo de circunstancias, creo que ninguna persona está preparado para sufrir la muerte de un ser querido de la forma en como ha ocurrido. Y lo lamentable y lo grave de este hecho son las acciones que el imputado también emprendió en contra de la madre de la víctima que resulta fallecida. Por lo tanto, más allá de ser un contexto donde existe un femicidio y hay un duelo, también existe preocupación por el estado de salud de la segunda víctima y obviamente la naturaleza de los hechos que han ocurrido y que han sido acometidos por parte del imputado claramente genera una revictimización, porque nadie debe ser objeto de la comisión de un delito, pero menos de la forma en que el imputado lo hizo con las víctimas", aseveró el abogado.

PRISIÓN PREVENTIVA

En la audiencia, se informó que el hombre asfixió a su expareja, de 31 años, al interior del departamento donde ella vivía, ubicado en calle Rafael Fabres. Tras darle muerte, permaneció junto al cuerpo al interior del domicilio durante dos días, esperando a que llegara la madre de la víctima, a quien atacó con un arma blanca y luego violó.

Tras el femicidio consumado y del posterior femicidio frustrado con violación, el individuo huyó del sitio suceso y se mantuvo varias horas prófugo, hasta que decidió regresar al sitio del suceso, momento en que fue sorprendido por vecinos, quienes hicieron la denuncia que permitió a personal de Carabineros detenerlo.

Por todo ello, el Juzgado de Garantía de Villa Alemana decretó la prisión preventiva de Andre Matías Basáez Ugalde. El magistrado Ignacio Adana estimó que los antecedentes expuestos en la formalización permitían fundar, en esta etapa procesal, tanto la ocurrencia de los hechos como la participación del imputado en los seis delitos.

El tribunal consideró, además, que la libertad de Basáez representa un peligro para la seguridad de la sociedad, atendida tanto la pena que arriesga en un eventual juicio oral como el hecho de no contar con una conducta anterior irreprochable.

Cabe hacer presente que el Juzgado de Garantía de Villa Alemana ordenó su ingreso al Complejo Penitenciario de Valparaíso y fijó un plazo de investigación de 180 días.

PURANOTICIA