Llegaron cinco nuevos trenes que reforzarán la flota EFE del servicio Limache - Puerto

En el Terminal DP World del Puerto de San Antonio, se concretó el desembarque de los cinco nuevos trenes que se sumarán a la flota de EFE Valparaíso. Se trata de modernos automotores eléctricos que permitirán aumentar en un 20% la capacidad de transporte en las horas punta, respondiendo al crecimiento sostenido de la demanda de pasajeros y a la próxima entrada en operación de la nueva estación Valencia.

Directores y equipos técnicos de la empresa llegaron hasta el recinto portuario para recibir el nuevo material rodante y pudieron presenciar las faenas de descarga de los 15 carros que conformarán los 5 trenes.

El ministro de Tranpsortes, Juan Carlos Muñoz, afirmó que “Trenes para Chile es el compromiso que el gobierno del Presidente Gabriel Boric se ha propuesto para devolver a este modo de transporte al lugar de importancia que merece. Estas son acciones concretas, acciones de compromiso ciudadano de nuestra administración y que -en este caso- beneficiarán a un servicio que cada año transporta a más de 20 millones de personas”.

Por su parte, el gerente general de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra, señaló que con el nuevo material rodante recibido “vamos a aumentar nuestra flota actual de 35 trenes, vamos a llegar a 40, con lo cual vamos a aumentar en nuestra capacidad de transporte en alrededor de un 20%, sobre todo en horarios punta mañana, donde vamos a poder transportar cada vez más pasajeros y con mayor comodidad. Estamos transportando diariamente 90 mil pasajeros y con esto, sobre todo el próximo año con la entrada de Estación Valencia, vamos a poder entregar una mayor comodidad en el transporte de miles de pasajeros acá en la región de Valparaíso”.

Los nuevos trenes, fabricados en China por el consorcio CRRC-Sifang, cuentan con 3 coches y una longitud total de 77 metros. Están diseñados para alcanzar velocidades de hasta 140 km/h y transportar a unas 660 personas por viaje. Entre sus principales características destacan: dos puertas por lado en cada coche, con pisaderas retráctiles que facilitan el acceso; ventanas de termopanel para mayor confort térmico y eficiencia energética; aire acondicionado y un moderno sistema de información a pasajeros, con pantallas y cámaras de seguridad a bordo.

Actualmente, el Tren Limache–Puerto moviliza diariamente cerca de 90 mil personas, constituyéndose en el eje estructurante del transporte público de la Región de Valparaíso y en una alternativa eficiente y sustentable para conectar a las comunas del interior con la costa.

Tras su desembarque, los nuevos equipos serán trasladados por vía férrea a la maestranza en la Región Metropolitana, donde se instalará el sistema de señalización embarcado ATP (Automatic Train Protection), compatible con el sistema de señalización de EFE Valparaíso. Posteriormente, se dará inicio a un periodo de pruebas, previo a su incorporación definitiva al servicio de pasajeros.

En paralelo, la empresa ya inició un proceso de formación y certificación de maquinistas e inspectores de línea en la operación de estos trenes, sumado a los 15 nuevos maquinistas que se incorporaron a la empresa en septiembre.

PURANOTICIA