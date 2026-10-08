Limache lleva su estrategia contra el cáncer de mama a Expo APS y comparte experiencia con municipios de todo Chile

Los exámenes gratuitos que se realizan gracias a la adquisición de un camión mamógrafo de última generación y la implementación de un Plan Comunal de Cáncer de Mamas, fueron las iniciativas de Limache seleccionadas para ser compartidas y destacadas en la Expo APS, instancia que reúne a equipos de salud y especialistas de la salud municipal que priorizan acciones de impacto comunitario. El trabajo que realiza en Departamento de Salud de la Municipalidad de Limache es de especial relevancia durante octubre, mes en que se trabajan estrategias de concientización.

La instancia -organizada por la Asociación de Municipalidades de Chile- se desarrolló en Espacio Riesco y en la inauguración participaron la ministra de Salud, May Chomali, y el alcalde de Huechuraba y presidente de la Comisión de Salud de la Amuch, Max Luksic, quienes pusieron el énfasis en la necesidad de fortalecer la Atención Primaria de Salud y los desafíos del sistema sanitario.

El alcalde Luciano Valenzuela valoró el encuentro que congregó a más de 1.500 personas, diciendo que “fuimos seleccionados por buenas prácticas municipales en gestión de proyectos vinculados a temáticas de salud. En el caso nuestro, el trabajo que hacemos en la clínica móvil vinculado a la prevención de cáncer de mamas. Esta clínica nos permite hacer mamografías en zonas rurales y no solo prestar servicios en Limache, también llegar a distintas comunas del interior de la Región de Valparaíso como Olmué, Papudo, Cabildo, Nogales, Quillota. Esta estrategia permite vincular de forma correcta al usuario que no tiene acceso a los servicios de salud con la atención temprana contra el cáncer de mamas”.

La autoridad limachina participó en el bloque Buenas Prácticas APS: Experiencias Comunales que Marcan la Diferencia, espacio destinado a visibilizar iniciativas locales que han contribuido al fortalecimiento de la salud primaria y al mejoramiento de la atención de los usuarios. Allí compartió panel con su par de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, y representantes de los municipios de La Pintana y Lo Espejo en un encuentro que busca proyectar la Atención Primaria de Chile y Latinoamérica.

La ministra Chomalí destacó el trabajo que realizan los municipios señalando que "las mejores prácticas expuestas son tremendamente interesantes. El año pasado quedé sorprendidísima de la capacidad que tienen los municipios para crear y ojalá que los temas que se expongan hoy día puedan ser replicables en muchos otros municipios. Tomemos la bandera de la atención primaria, necesitamos un APS fortalecida y a una comunidad que quiera a su APS y no esté esperando necesariamente que los deriven al hospital”.

Expo APS 2026 congregó a más de 1.500 asistentes, consolidándose como una plataforma de intercambio de conocimientos y buenas prácticas para avanzar hacia una atención primaria más preventiva, resolutiva y cercana a Los vecinos y vecinas.

El alcalde de Huechuraba destacó que “estamos muy contentos, muy orgullosos y esperamos que esto siga haciéndose, que convoque a más personas, más municipios, porque es muy importante el trabajo de escucharnos entre municipios, poder conectarnos los alcaldes, los equipos para trabajar día a día por nuestros vecinos y vecinas”.

PURANOTICIA