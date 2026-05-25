Limache concretará histórica construcción de su primera posta rural en el sector Lliu Lliu

La Municipalidad de Limache gestionó de forma exitosa la construcción de su primera posta rural en el sector de Lliu Lliu, iniciativa que permitirá acercar la atención primaria a vecinas y vecinos del sector, fortaleciendo el acceso a prestaciones de salud en una zona de carácter campestre.

El proyecto beneficiará a 1.500 personas y considera la construcción de infraestructura pensada en responder las necesidades de la comunidad y la compra del equipamiento médico pertinente para su funcionamiento.

El diseño del centro de salud lo trabajó el equipo técnico municipal con el apoyo del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota, Petorca (SSVQP) y será financiado por el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso.

El alcalde Luciano Valenzuela señaló que "es una muy buena noticia porque no sólo es significativo para la comunidad de Lliu Lliu, tambiénpara todas las personas que deciden hacer de lo rural un estilo de vida. Esta posta no sólo contará con los servicios habituales, también tendrá una sección ginecológica, lo que permite que la mujer rural, que muchas veces tiene que postergarse, hoy día tenga acceso a salud en su territorio (…) es muy valioso el trabajo colaborativo con el Concejo Municipal, el Consejo Regional, desde las conversaciones de priorización que tuvimos con el Gobernador y ver que esto se (…) esperamos pronto que se comiencen las obras, porque además permite dinamizar el empleo al contratar mano de obra local”.

La nueva infraestructura estará ubicada en calle Angamos en un terreno de 5.000 metros cuadrados y la superficie construida será de 347 metros cuadrados. El centro de salud entregará servicios deatención clínica y de apoyo en un espacio funcional y contempla: un SOME, sala de espera, dos box multipropósito, box gineco-obstétrico, box de procedimientos, box dental, botiquín, bodega y despacho de alimentos, sala multiuso, baños universales, comedor, vestuario y baños para funcionarios. Además, considera una vivienda para TENS residente, lo que permitirá reforzar la presencia permanente del personal de salud en el sector.

Iris Figueroa, vecina de Lliu Lliu, manifestó que “para nosotros es muy importante el proyecto y lo estábamos esperando (…) es una gran alegría, ya que la salud es muy importante para el sector, ha crecido mucho la cantidad de habitantes así es que estamos más que felices de poder estar acá y poder recibir este gran proyecto”.

Patricio Vargas, presidente del Comité Ecológico de La Leona, comentó que “el lugar estámuy aislado del centro y esto es un gran aporte para nuestra comunidad (…) al menos para algunos servicios. El problema de conectividad es un tema que tenemos nosotros en el sector es muy limitado, no tenemos locomoción y eso complica bastante”.

Haroldo Faúndez, director (s) del SSVQP recalcó que “es una buena noticia a nivel de red asistencial y va línea con nuestra misión de acercar la salud a nuestros usuarios. En el caso de Lliu Lliu, se trata de una localidad alejada de los dispositivos – el más cercano es el CESFAM Limache Viejo – pero eso sigue siendo lejos. Se aumentará la oferta de servicios de salud a nuestros usuarios y es un proyecto que trabajamos en colaboración con la municipalidad”.

El costo de construcción y la adquisición del equipamientos para su implementación, alcanza los 1.800 millones de pesos. La iniciativa representa un paso relevante para fortalecer la red de atención primaria en Limache y avanzar en una salud más cercana y oportuna para las comunidades rurales. El Centro de Salud aportará a la descongestión del Cesfam Limache Viejo y el Hospital Santo Tomás.

La Municipalidad trabaja de manera constante el fortalecimiento de la Red de Salud Comunal. En paralelo, gestiona la posibilidad de construir un segundo Cesfam en el sector de San Francisco de Limache –ya se obtuvo el permiso de ocupación del terreno- y la opción de que el Cesfam Limache Viejo cuente con un servicio de atención de urgencias (SAPU).

PURANOTICIA