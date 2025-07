Licitación del transporte con freno de mano: un tercio de las micros actuales seguirá siete años más en las calles del Gran Valparaíso

Con bombos y platillos, el Gobierno –a través del Ministerio de Transportes– dio a conocer la publicación de las bases de licitación del transporte público para el Gran Valparaíso, proceso que en la primera de sus tres fases contempla la llegada a fines de 2026 de alrededor de 600 buses nuevos circulando por las calles de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana, 40% de los cuales tendrán que ser eléctricos.

En estricto rigor, el plan considera la renovación de un total de 2.000 buses para las cinco comunas del área metropolitana de la región, los cuales irán llegando de manera gradual, con esta primera licitación que permitirá contar con nuevos buses a fines de 2026; con una segunda fase que se llevaría a cabo tres años después, vale decir a fines de 2029; y una tercera parte, otros años tres más tarde, o sea, a fines de 2032.

Según explicaron desde el Ministerio de Transportes, esta decisión se adopta tomando a Santiago como referencia, cuya experiencia reflejó que la renovación del parque de microbuses tiene que ser gradual y no de la noche a la mañana. Pero esto también se interpreta de otra forma: hasta el 2032, por las calles de Valparaíso, Viña, Concón, Quilpué y Villa Alemana, van a seguir circulando 1/3 de las micros actuales.

Esta situación fue analizada por la seremi de Gobierno de Valparaíso, María Fernanda Moraga, quien en conversación con Puranoticia.cl explicó que "el tope que contemplan las bases de licitación es de 10 años para los buses que van a ser licitados, con un plazo extendible de cuatro años más, dependiendo de las condiciones en la que se encuentren los buses y que el que licite haya cumplido con los requerimientos de estas bases. Por lo pronto, son 10 años de tope, es decir por el periodo 2026 - 2036. Luego, el 2029, viene el segundo tercio y en tres años más (2032) el tercer tercio de la licitación".

"Así garantizamos que el sistema se renueve gradualmente, que la vida útil de los buses no termine toda al mismo tiempo y que las mejoras vayan siendo profundas en el Gran Valparaíso, sin desconocer que hay problemas de movilidad y de conectividad en otras comunas de la región", complementó la autoridad de Gobierno.

LICITACIÓN PARALELA

Consultada si esto significa que los actuales empresarios deberán comprar nueva flota de aquí al 2032, la Vocera Regional sostuvo que "lo que va a ocurrir es que habrán mejoras en los buses actuales: la primera de ellas es la licitación aparte que se está realizando para cumplir con esta promesa postergada por mucho tiempo de los validadores electrónicos y el sistema de recaudo electrónico, que es otra licitación, que contempla los 2 mil buses, es decir para la flota completa".

Cabe hacer presente que la licitación por los validadores y el sistema de recaudo electrónico corre en líneas paralelas al proceso de los buses, situación que abre una serie de interrogantes, principalmente para los oferentes de la gran licitación, quienes no saben a ciencia cierta el sistema que deberán implementar a los buses. En lo concreto, lo que se sabe es que las bases para los validadores ya ingresaron a la Contraloría, que tomará un tiempo indeterminado para hacer su revisión completa.

La seremi Moraga comentó a Puranoticia.cl que "las bases son sumamente claras en señalar algo concreto y que es que el recaudo será electrónico y que no hay otra alternativa. El detalle de cómo va a ser este recaudo o cuál será la empresa a cargo de la recaudación, es lo que está en este proceso licitatorio paralelo, que incluye la flota completa, pero hay una garantía de que no existe otra forma de validación que no sea la electrónica y que tiene como base avanzar en mayor seguridad de conductores y usuarios, que es algo que ya estamos realizando en otras comunas".

Acerca de la fecha en que se podrán implementar los validadores electrónicos en las micros del Gran Valparaíso, la autoridad regional indicó que "no me puedo comprometer con una fecha específica, pero sí proyectamos que los validadores estén funcionando el 2026, al igual que el primer tercio de buses en las calles del Gran Valparaíso. Es algo que proyectamos así por los tiempos, por los ajustes y por los trabajos que estamos haciendo con Contraloría, donde las bases finalmente se aprobaron por un trabajo serio y proyectado por los equipos técnicos".

Moraga concluyó destacando que "estamos hablando de la segunda licitación más grande despues de la de Santiago y el segundo prespuesto más grande del Estado en un sistema de tranpsorte, y eso requiere un trabajo serio, con plazos que son largos, pero que necesitamos acotar para darle certeza a los vecinos y vecinas".

