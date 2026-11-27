El proyecto de Ley de Sala Cuna Universal busca eliminar la exigencia de contar con 20 o más trabajadoras para acceder a este beneficio. Sin embargo, la iniciativa ha generado cuestionamientos respecto de su financiamiento, el eventual copago familiar, el rol del sector privado y la continuidad de la cobertura durante los primeros años de la infancia.

En conversación con Puranoticia.cl, el diputado del Partido Socialista (PS), Nelson Venegas, analizó los alcances de la iniciativa y advirtió sobre una serie de vacíos que, a su juicio, podrían afectar tanto a las familias como al funcionamiento del sistema público.

Si bien el parlamentario valoró el avance hacia la universalización del beneficio durante los primeros años de vida, advirtió que el proyecto no entrega una solución para el periodo posterior a los dos años y previo al ingreso a la educación escolar. En ese sentido, explicó que la sala cuna está destinada a niños y niñas de hasta dos años, una etapa fundamental para el desarrollo cognitivo, mientras que el ingreso a prekínder ocurre recién a los cuatro años. “Cuando se cumplen los dos años, se echa en un interregno entre el proceso de los dos años y desde el momento en que entra, por ejemplo, a la educación prebásica”, señaló el diputado, en referencia al periodo en que los menores quedan sin una cobertura garantizada.

Ante la consulta sobre si el periodo intermedio —entre el término de la cobertura a los dos años y el ingreso a prekínder, a los cuatro— queda sin cobertura, el diputado responde: “Hasta el momento no”.

El legislador sostuvo que esta brecha deja sin subsidio asegurado a los niños y niñas que se encuentran en los niveles medios menor y mayor, antes de ingresar a prekínder. A esta situación sumó sus cuestionamientos al mecanismo de financiamiento y a las posibles consecuencias que podría tener para instituciones públicas como la Junji y los establecimientos VTF. “Quien paga la sala cuna hoy día son las propias trabajadoras. ¿Cómo? A través de su seguro de cesantía”, advirtió Venegas. Asimismo, cuestionó que la titularidad del beneficio recaiga en las personas trabajadoras y no directamente en los niños y niñas, alertando que un eventual aumento del copago podría generar discriminación desde el origen.

Otro de los puntos abordados por el diputado fue el impacto de los recortes fiscales en los recursos destinados a la red pública. Según planteó, esta situación podría profundizar las desigualdades territoriales, especialmente en comunas pequeñas o sectores rurales, como Calle Larga, donde existe un menor interés del sector privado por instalar establecimientos, lo que termina trasladando la responsabilidad al Estado. Además, criticó la falta de requisitos mínimos exigibles para acreditar el funcionamiento de recintos privados, mencionando como ejemplo la necesidad de garantizar condiciones básicas de acceso a agua y electricidad.

Finalmente, el representante socialista precisó que votó a favor de la idea de legislar, al considerar positiva la posibilidad de avanzar hacia la universalización de la sala cuna. No obstante, manifestó su rechazo a diversos aspectos específicos de la propuesta, cuestionando que la discusión no haya tenido la profundidad necesaria, pese a contar con una amplia mayoría oficialista. “Insisto, voté en general a favor, pero tiene muchas complicaciones, muchas, de verdad”, cerró Venegas, planteando la necesidad de perfeccionar el sistema durante su tramitación.

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