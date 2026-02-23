Las verdaderas razones de la concejala Pecchenino para rechazar ordenanza de retiro de vehículos durante el Festival de Viña

En el marco del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, personal municipal ejecutó durante la noche del domingo 23 de febrero un operativo de retiro de vehículos mal estacionados o que infringían la Ley de Tránsito en los alrededores de la Quinta Vergara, dando inicio a una política de tolerancia cero frente a este tipo de faltas.

Para concretar esta medida, previamente el Concejo Municipal de la Ciudad Jardín debió aprobar una modificación a la ordenanza de tránsito, iniciativa que fue respaldada por la mayoría de los ediles. No obstante, la concejala Antonella Pecchenino, del Partido Republicano, fue la única autoridad comunal que votó en contra de la propuesta impulsada por la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti.

En conversación con Puranoticia.cl, la edil de derecha explicó que “yo fui la única concejala que rechacé. En ese momento yo dije que estaba de acuerdo con partir con los autos abandonados, que me parecía bien, y también partir con el retiro de autos en ciertas vías de la calle, pero cuando existiera un reglamento que no fuera discrecional al funcionario que hacía la fiscalización”.

Asimismo, la concejala manifestó sus reparos respecto a la falta de claridad en la aplicación de la medida, señalando que “yo pregunté cuál era la diferencia entre que me pasaran un parte por mal estacionado o que el auto se lo llevara la grúa, y cómo iban a informar, además –porque eso tampoco lo tenían listo– a la persona que le sacaban el auto, porque hoy día que roban autos todos los días. lo más probable es que uno parta a la comisaría diciendo que le robaron el auto”.

Otro de los puntos cuestionados fue el momento en que se comenzó a aplicar la normativa, indicando que “no creo que sea una buena señal partir el primer día de fiesta de la ciudad. Todos celebrábamos que se llenaron los hoteles, con más de un 90%, que hay una reactivación en el comercio, y nosotros nos llevamos el auto sin haber hecho un trabajo de avisar, de poner letreros, etcétera, para no llevarse la sorpresa”.

En esa línea, agregó que “yo lo encuentro poco amable porque viene alguien de Santiago al Festival, y no se va a aparecer por Viña nuevamente porque tiene que pagar la grúa, que ya es cara, sumado a los días que esté guardado, y pagar la multa”.

Cabe destacar que la modificación a la ordenanza permite que el retiro del vehículo no sea tramitado a través del Juzgado de Policía Local, sino que el propietario pueda acudir directamente al corral municipal, ubicado en Reñaca Alto, sector Lajarillas.

Sobre este punto, Pecchenino enfatizó a Puranoticia.cl que "todo eso no estaba listo antes de aprobarse la ordenanza. Por eso yo no lo aprobé, no porque no esté de acuerdo con la medida, yo creo que hay que tomar medidas difíciles en Viña, pero yo creo que las medidas hay que tomarlas bien para que funcionen".

Finalmente, advirtió sobre la efectividad de la iniciativa en el tiempo, afirmando que “como hay noticias del Festival, esto va a salir en toda la prensa y si eso no se mantiene en el tiempo, es como el cuento del lobo, que te lo voy a quitar, que te lo voy a quitar, y como no ocurre, termina siendo poco efectivo”.

PURANOTICIA