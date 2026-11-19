La toma del Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso, que comenzó durante la mañana del miércoles 18 de noviembre en medio de los cuestionamientos de la comunidad educativa por la desvinculación de docentes y asistentes de la educación, terminó durante la tarde del mismo día luego de una intervención directa del delegado presidencial regional, Manuel Millones, quien decidió privilegiar una salida dialogada, pese a que ya contaba con autorización para utilizar la fuerza pública y desalojar el establecimiento, que permanecía ocupado por los estudiantes.

En conversación con Puranoticia.cl, Millones relató que desde las primeras horas de la jornada tomó contacto con la directora del establecimiento, la presidenta del Centro de Padres y Apoderados y el Servicio Local de Educación Pública (SLEP), solicitando que este último organismo concurriera a recibir las demandas de los estudiantes.

"Como este es un delito, lo que correspondía era desalojar, sin embargo decidimos esperar que terminara la movilización de la CUT y la Confech para ver si levantaban el paro", explicó la autoridad regional, quien detalló que se evaluaron dos alternativas para recuperar el establecimiento: recurrir al procedimiento de flagrancia o ejercer la facultad de restitución administrativa que tiene él mismo. Así es como se optó inicialmente por la primera vía, se presentó la denuncia correspondiente y se recibió la autorización respectiva para proceder al desalojo mediante el uso de la fuerza.

Sin embargo, la situación tuvo un giro cerca de las 18:00 horas, cuando el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, que se encontraba en el establecimiento, se comunicó con Millones para consultar si haría efectiva la instrucción de desalojo. Fue así como la primera autoridad de Gobierno en la región decidió trasladarse personalmente a la Av. Colón y conversar con los apoderados y familiares de los alumnos que permanecían en el recinto. En esa instancia, les aseguró que no recurriría a la fuerza pública, pese a que Carabineros se encontraba disponible a pocas cuadras del establecimiento.

"Un grupo de apoderados quería que el gobernador esté presente como ministro de fe y yo me comprometí a no hacer uso de la fuerza, a pesar de que los carabineros estaban disponibles a cuadras, porque había un delito", relató.

Tras ello, los estudiantes aceptaron entregar las llaves del liceo al delegado presidencial y a la directora, concretándose la devolución del establecimiento después de una espera de 45 minutos. "Los niños se portaron muy bien, movieron todos los muebles, y muchos de los niños, sobre todo las niñas, pintaron el colegio", comentó.

DEMANDAS DE ESTUDIANTES

Junto con explicar cómo se consiguió terminar con la ocupación, el delegado Millones abordó en Puranoticia.cl las razones que motivaron la movilización y manifestó que varias de las inquietudes planteadas por los alumnos corresponden a problemas que, a su juicio, deben ser atendidos por las autoridades educativas.

Entre las solicitudes mencionó mejoras en la infraestructura, especialmente en los servicios higiénicos; mayor preocupación por la salud mental; seguridad al interior del establecimiento y diversas medidas frente a situaciones de consumo de drogas, bullying, acoso y delincuencia. También mencionó algunas peticiones relacionadas con la alimentación de estudiantes celíacos y veganos.

"¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con los chicos cuando nos están pidiendo fortalecer la salud mental, que tienen dos psicólogos para 1.200 alumnos?", planteó el delegado presidencial, agregando que "no hay nada no abordable" dentro de las materias expuestas por los estudiantes en el marco de las conversaciones.

En esa línea, comprometió que el próximo lunes el SLEP instalará en el propio liceo una comisión destinada a revisar los problemas de infraestructura. Asimismo, aseguró que se abordarán las necesidades relacionadas con los programas de salud mental, compromisos que también fueron planteados a los apoderados.

Otro de los puntos presentes en las demandas estudiantiles tiene relación con la desvinculación de profesores y los cuestionamientos a eventuales recortes en educación. Sobre este último aspecto, Millones sostuvo que "ellos piden reintegrar a los profesores expulsados, pero se les aclaró a los niños, porque hay mucha desinformación que les entregan los adultos. ¿Sabes cuántos profesores se desvincularon? Dos. Y fue porque bajó la malla de esos profesores de física".

Finalmente, la autoridad defendió su decisión de privilegiar el diálogo para terminar con la toma y sostuvo que "a mí me respetan porque me creen, yo no soy una autoridad que genere resistencia porque saben que he estado años acá y que he dado la cara", insistiendo en que las inquietudes planteadas por los estudiantes deben encontrar respuestas y ser abordadas por las instituciones correspondientes.

PURANOTICIA