La crisis presupuestaria que enfrenta la Municipalidad de Quilpué sumó este miércoles 18 de noviembre un nuevo capítulo luego de que el Concejo Municipal rechazara, por seis votos contra tres, la modificación presupuestaria N°25 presentada por la administración de la alcaldesa Carolina Corti, que buscaba incorporar $333 millones para financiar las remuneraciones de diciembre de 183 trabajadores a contrata.

La decisión adoptada por los ediles de la Ciudad del Sol estuvo marcada por los cuestionamientos al gasto municipal en personal, que –según los antecedentes expuestos por los concejales– alcanzaría un 47%, por sobre el límite legal del 40%.

En conversación con Puranoticia.cl, el concejal Francisco Villegas, quien además preside la Comisión de Finanzas del órgano colegiado comunal, acusó que durante las conversaciones previas a la votación se produjo un "ocultamiento de información" que, a su juicio, cambió las condiciones bajo las cuales los ediles habían evaluado la posibilidad de respaldar la propuesta de la administración comunal.

El edil explicó que "el acuerdo de los honorarios, que era previo a este de contratas, era de que los trabajadores no iban a pagar el costo de la mala administración. Pero nos encontramos con la sorpresa de que ocurre todo lo contrario y finalmente sufren un perjuicio en sus remuneraciones y, todos los honorarios, sin contar el tiempo ni la trayectoria, terminan pagando este costo proveniente de la mala gestión".

Villegas agregó que, de acuerdo con sus antecedentes, fueron despedidas aproximadamente 20 personas y cuestionó que no se concretaran las señales que, según recordó, había comprometido la alcaldesa para proteger a los trabajadores y revisar la continuidad de integrantes de su equipo. "Pero nada de esto ocurrió y esto nos deja la sensación de que la alcaldesa no iba a cumplir el otro acuerdo, que era precisamente al que habíamos llegado respecto al personal a contrata", sostuvo.

Consultado si considera que Corti no es una mujer de palabra, Villegas dijo desconocer las razones por las que no habría cumplido los compromisos adoptados. De igual forma, cuestionó que "ninguna municipalidad te pide plata a mitad de año para poder pagar sueldos", y luego explicó que el Concejo Municipal ha tenido que revisar los antecedentes presupuestarios que, según afirmó, no habían sido puestos a disposición de los ediles ni presentados oportunamente por la administración.

OCULTAMIENTO DE INFORMACIÓN

El punto más crítico de sus declaraciones apuntó a la información que, según relató, fue entregada durante los últimos minutos de una reunión en la que ya se había avanzado hacia un acuerdo para resolver el financiamiento de las contratas.

Villegas sostuvo que inicialmente la administración les había informado que el gasto se encontraba en un 38,9% del presupuesto. Sin embargo, aseguró que, cuando las conversaciones estaban prácticamente cerradas, se les comunicó que existía un exceso en los recursos presupuestados para el personal de planta, antecedente que modificaba el cálculo del porcentaje destinado al personal a contrata.

"Yo creo que no se presentó la información en el momento de llegar al acuerdo, porque lo que nosotros habíamos sido informados por parte de la administración es que nos encontrábamos en el 38,9% del presupuesto. Resulta que el último día y los últimos cinco minutos de la reunión, cuando ya habíamos cerrado el acuerdo, se nos presenta que había un exceso en la planta", relató el edil a Puranoticia.cl.

Vale hacer presente que los recursos presupuestados para el personal de planta son los que permiten calcular el gasto correspondiente a las contratas. Por ello, afirmó que, tras revisar las cifras, advirtieron que los porcentajes no coincidían con los antecedentes que habían recibido inicialmente, lo que –según su interpretación– dejaba sin sustento la justificación que se había considerado para aprobar la modificación.

Al ser consultado directamente sobre si la alcaldesa les había mentido, Villegas fue más allá y apuntó a una eventual retención de antecedentes: "Aquí hubo un ocultamiento de información". Luego precisó que no sabe si existió una decisión deliberada de esconder esos datos. "Desconozco si habrá sido tomada la decisión de ocultar esa información porque yo tengo la sensación de que se les salió la información", dijo, aludiendo al momento en que se mencionó el excedente presupuestario de la planta.

En ese contexto, se refirió a las alternativas que se habrían discutido para aumentar el margen de gasto en personal y justificar el cumplimiento del límite legal del 40%. Entre ellas, mencionó una propuesta de inyectar más recursos para horas extra.

Villegas recordó, además, que "la primera modificación que se envió en septiembre era precisamente hacer una inyección artificial de recurso a la planta de contratas. Querían inyectar a esa cuenta casi $1.000 millones y después se dieron cuenta que quizás era una ilegalidad y ahí bajaron eso y pusieron más plata en la cuenta de contratas directamente".

¿NOTABLE ABANDONO DE DEBERES?

Finalmente, el presidente de la Comisión de Finanzas del Concejo Municipal fue consultado sobre la posibilidad de que los antecedentes deriven en una eventual acusación por notable abandono de deberes contra la alcaldesa Carolina Corti.

Al respecto, sostuvo que "esto amerita un análisis jurídico muy grande, son recursos extraordinarios que tiene que poner el Concejo Municipal. Yo no sé si en este punto se persiga ese asunto".

Por último, explicó que una eventual acción de este tipo debe cumplir con requisitos y quórums específicos, además de ser fundamentada ante los tribunales. "De momento, creo que no se ha configurado el notable abandono de deberes", concluyó.

PURANOTICIA