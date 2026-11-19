Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Costa Norte de la Policía de Investigaciones, en coordinación con el Ministerio Público, detuvieron a cuatro personas tras concretar tres órdenes judiciales de entrada y registro en distintos domicilios de la comuna de Papudo. Tres de los aprehendidos eran investigados por su presunta participación en el delito de robo en lugar habitado, mientras que una mujer fue detenida en flagrancia por infracción a la Ley 20.000.

El operativo permitió reunir importantes antecedentes para avanzar en el esclarecimiento de los delitos que afectaban a vecinos de la zona. Entre las especies incautadas se encuentran un vehículo presuntamente utilizado para cometer los robos, vestimentas que habrían sido empleadas durante los ilícitos, además de 87,4 gramos de cannabis sativa y 0,77 gramos de ketamina.

En relación con los resultados de la investigación, el jefe de la brigada territorial de la PDI, subprefecto Sebastián Morales, entregó detalles sobre la participación que tendrían los detenidos en los hechos indagados.

“El trabajo investigativo, sustentado en labores de análisis criminal e inteligencia policial, permitió establecer que los tres imputados estarían vinculados a robos al interior de inmuebles que eran cometidos principalmente durante la noche, mientras que la mujer aprehendida estaría relacionada con actividades de microtráfico de drogas”, detalló Morales.

Uno de los hallazgos más relevantes del procedimiento se produjo durante los allanamientos, cuando los detectives encontraron una munición correspondiente a un mortero de guerra, situación que motivó la intervención inmediata de la Brigada Especializada en Desactivación de Artefactos Explosivos y Contra Amenazas NRBQ (TEDAX).

Tras aplicar los protocolos de seguridad y utilizar equipamiento y trajes antiexplosivos, los especialistas establecieron que correspondía a una munición modelo M90, de fabricación estadounidense, que ya no contaba con su carga explosiva ni con sus mecanismos de iniciación.

Respecto de las implicancias legales de mantener este tipo de elemento militar, el jefe de la unidad especializada, comisario Hugo Medina, explicó que su tenencia constituye una infracción a la normativa vigente.

“Constituye una infracción a la Ley 17.798 sobre Control de Armas y Explosivos, debido a que corresponde a un elemento de uso exclusivamente militar. Por este motivo, fue asegurado y trasladado a dependencias habilitadas para efectuar los análisis correspondientes y elaborar un informe técnico que será remitido al Ministerio Público”, señaló el comisario.

Finalmente, por instrucción del Ministerio Público, los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de La Ligua, donde deberán enfrentar sus respectivas audiencias de control de detención y formalización.

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