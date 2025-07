La promesa de Franco Parisi contra la élite política: "Seré el peor problema para los que están acostumbrados a tener su vida fácil"

A cuatro meses y medio de la Elección Presidencial, uno de los candidatos que estará en la papeleta del domingo 16 de noviembre es Franco Parisi, economista e ingeniero comercial que representará al Partido de la Gente (PDG) en la contienda electoral.

En conversación con «La Entrevista», de Puranoticia.cl, el abanderado que se define como un político de "centro" adelantó lo que se viene para Chile en estos importantes comicios que definirán al próximo Jefe de Estado para el periodo 2026 - 2030.

En ese sentido, mostró su seguridad de que obtendrá uno de los dos primeros lugares en la primera vuelta y que, con ello, "vamos a pasar a segunda vuelta, ya que Chile no está dispuesto a los extremos. Chile no va a votar por un Presidente de extrema derecha ni tampoco va a votar por una Presidenta de extrema izquierda".

"El dolor que está sufriendo la clase media en su bolsillo por la violencia y por el deterioro del estilo de vida ha sido muy fuerte, y no se lo van a perdonar ni a la izquierda ni a la derecha", continuó expresando el líder del Partido de la Gente.

También dijo que el Presidente Boric "está sentado ahí porque muchos me fueron a destruir a mí. Si esa fue la estupidez que hicieron, y nos hicieron elegir entre guata mala y guata peor. Pero estoy seguro que los chilenos aprendieron la lección".

Luego, adelantó que en su proyecto político presidencial "queremos rebajar el IVA a los medicamentos, el IVA de la canasta báscia, recuperar la educación pública, tener mayor seguridad con la Policía Marítima cuidando a las personas y bajar el sueldo a los políticos. Yo seré el peor problema para los políticos acostumbrados a tener su vida tan fácil. Yo los voy a colocar en problemas para que la gente esté bien".

"SE CREEN REYECILLOS"

Tras cartón, se refirió a los problemas que ha tenido el PDG con sus parlamentarios, seis de los cuales renunciaron a la colectividad en diferentes momentos. Consultado a por qué cuesta tanto formar equipo en la tienda, reconoció que "sí nos equivocamos, pero yo quería que los tipos salieran, jugaran y se lucieran (...) Yo no quería ser el líder forever y quisimos que jugaran estos cabros, pero se marearon, se volvieron locos con la plata, el poder, los teléfonos, pero también la gobernanza del Parlamento está mal hecha. Si todos los diputados y senadores se creen unos reyecillos".

Sobre este punto, indicó que estos políticos "se creen inteligentes y se creen bonitos, pero es entendible: tienen auto gratis, teléfono gratis, oficina gratis, secretaria gratis, oficina en el distrito, $8 millones y contratas a todos tus amigos. Son unos tipos que se creen bonitos e inteligentes, los de izquierda y derecha. ¿El mejor ejemplo? Ossandón. La señora Matthei, que se cree líder pero no lo es, llegó y dijo que el presidente del Senado será Felipe Kast, que siempre está buscando polola".

"Acá hay un problema de los reyecillos que hay que cambiar, porque hay una gobernanza mal hecha. Nosotros decidimos que los diputados deben durar dos años y los senadores seis años. En todos los países un poquito más sofisticados existe lo que se llama la «elección de media temporada» y para mejorar la democracia necesitamos dos años de diputados y elecciones cada dos años, donde el Presidente de la República, si lo hace bien, pasa a tener mayoría; y si lo hace mal, pase a tener minoría, como lo hacen países como Estados Unidos Canadá o Argentina", sentenció Parisi.

ELECCIÓN PARLAMENTARIA

Acerca de los candidatos que presentarán en la Elección Parlamentaria, el economista destacó en conversación con «La Entrevista» que el PDG ya tiene definidos a Juan Marcelo Valenzuela por el Distrito 7 y a Javier Olivares por el Distrito 6 de Valparaíso. De igual forma, adelantó que en Antofagasta tienen 14 candidatos en carpeta.

"Nosotros estamos estimando sacar entre 10 como mínimo y máximo 14 diputados", proyectó el candidato presidencial, quien también cree que en Valparaíso obtendrán dos escaños, uno en el Distrito 6 del interior y otro en el Distrito 7 de la costa.

Finalmente, y ante la consulta de si gobernaría con Chile Vamos, expresó que "a mí lo que me interesa es tener a los mejores. En Defensa me gustaría tener a Rodrigo Vattuone. En Interior me gusta mucho Pedro Orthusteguy. En la Secretaría General de la Presidencia a Pablo Maltés, quien fue el artífice de la designación del actual presidente de la Cámara de Diputados. Hay gente de Evópoli que me interesa, como Juan Carlos González. Hay gente muy buena, pero me gustaría gobernar con más Dorothy Pérez, que es extraordinaria, una funcionaria de carrera, y como ella estoy seguro que hay muchos para subsecretarios o quizás ministros".

