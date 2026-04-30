La ofensiva del gobernador Mundaca por demolición de casas en El Olivar: recibe a vecinos y exige respuestas a Contraloría

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se reunió con representantes de la comunidad de El Olivar, en Viña del Mar, para abordar la polémica decisión adoptada por el ministro Iván Poduje, en orden a demoler las casas reconstruidas tras el megaincendio de febrero de 2024 y que ya estaban prácticamente listas.

Los vecinos expusieron a la máxima autoridad regional los alcances del recurso de amparo que interpusieron ante la Corte Suprema para frenar la demolición, tras conocerse dos informes técnicos que recomiendan reforzar 56 viviendas.

Mundaca expresó que "hemos tomado conocimiento de las acciones judiciales que han adoptado los representantes de la comunidad para inhibir esta voluntad expresada por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, de demoler 56 viviendas".

Asimismo, el Gobernador indicó que "nos preguntamos también el costo de la demolición versus el de reforzar esas viviendas sin tener que ser demolidas".

A su vez, explicó en detalle el pronunciamiento que se ejecutó el 27 de abril desde el Gobierno Regional a la Contraloría General de la República, para que se pronuncie sobre esta medida de demolición adoptada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

"Nosotros sostuvimos una reunión con la contralora general de la República, Dorothy Pérez, la semana pasada, y le señalamos nuestra necesidad de que ella tuviera un pronunciamiento por esta decisión que intenta adoptar el Minvu de demoler 56 viviendas en El Olivar. Nosotros ya oficiamos, el 27 de abril enviamos un oficio a Dorothy Pérez, para que se pronuncie sobre la conformidad legal que tiene una decisión de esta naturaleza”, comentó la autoridad elegida democráticamente.

De igual forma, Rodrigo Mundaca recalcó la importancia de que esta situación se transparente y se entregue una solución real y definitiva a los vecinos afectados por el megaincendio de febrero de 2024 en el sector de El Olivar de Viña del Mar.

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