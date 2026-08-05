La gran teleserie de la marihuana hallada en La Cruz: reconstrucción completa del caso que tiene en la mira a la alcaldesa Filomena Navia

La comuna de La Cruz se encuentra en el centro de una fuerte controversia después que el medio de comunicación Letra C publicara una investigación que expone un presunto incumplimiento del deber de denuncia por parte de la alcaldesa Filomena Navia, luego que un funcionario hallara un cultivo de cannabis mientras realizaba labores relacionadas con un proyecto de abastecimiento de agua en el cerro 28 de Marzo.

La publicación, sustentada en audios, fotografías obtenidas mediante un dron y diversos antecedentes recopilados, reconstruye una secuencia de hechos que, según el reportaje, comenzó con una inspección técnica completamente ajena a materias de seguridad pública y terminó abriendo un debate respecto de las obligaciones legales que recaen sobre determinadas autoridades cuando, en el ejercicio de sus funciones, toman conocimiento de hechos que pudieran revestir características de delito.

De acuerdo a lo expresado, un funcionario municipal fue instruido para realizar un levantamiento de antiguos pozos de agua existentes en el cerro 28 de Marzo, con el propósito de recopilar información que permitiera proyectar un sistema de abastecimiento hídrico para el sector. Para ello utilizó un dron, buscando georreferenciar el terreno y conocer la ubicación de las antiguas norias existentes en el lugar.

Sin embargo, durante ese recorrido el dron registró algo completamente distinto al objetivo original de la inspección: un cultivo de plantas de cannabis emplazado en el mismo sector donde se desarrollaban los trabajos. El funcionario aludido en el polémico audio fotografió el hallazgo y luego remitió esas imágenes a la alcaldesa Navia, iniciándose una serie de conversaciones telefónicas y reuniones presenciales cuyo contenido quedó registrado en distintos audios, ahora filtrados.

El reportaje sostiene que la discusión pasó a enfocarse en el procedimiento utilizado por el funcionario para efectuar el levantamiento, particularmente por haber utilizado un dron durante la inspección. Y es que la situación plantea interrogantes sobre el deber de denuncia que establece el Código Procesal Penal para determinadas autoridades y funcionarios públicos cuando, en el ejercicio de sus funciones, toman conocimiento de antecedentes que eventualmente puedan revestir caracteres de delito.

En ese contexto, se dan a conocer conversaciones entre el funcionario y la alcaldesa, donde mantienen posiciones contrapuestas respecto de la forma en que debía ejecutarse el levantamiento de los pozos y el tratamiento del hallazgo: mientras el trabajador sostiene que el uso del dron era indispensable para cumplir la labor encomendada, la autoridad manifiesta que esperaba un trabajo en terreno sin utilizar ese tipo de herramientas y remarca que la misión era sólo identificar pozos de agua.

La publicación generó una amplia repercusión política y administrativa en La Cruz, instalando el debate sobre si correspondía o no efectuar una denuncia una vez conocido el hallazgo de las plantas de cannabis y quién debía asumir esa responsabilidad. Precisamente para profundizar en esa discusión, Puranoticia.cl entrevistó a la periodista que lideró la investigación, a una exfiscal especialista en materia penal, al funcionario municipal que protagoniza los audios y a la propia alcaldesa Filomena Navia, quienes entregaron sus respectivas versiones.

INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA

La publicación no fue producto de una denuncia anónima difundida sin mayor contraste. Detrás del reportaje existió un proceso investigativo que se extendió por varias semanas y que buscó establecer el contexto en que fueron obtenidos los audios y las fotografías que hoy mantienen a la Alcaldesa Navia en el centro de la controversia.

Así lo explicó a Puranoticia.cl la periodista y directora de Letra C, Elizabeth Vergara Carrasco, quien señaló que "hace un par de semanas nos llegó una denuncia desde la comuna de La Cruz. Nosotros tenemos operaciones en la provincia de Quillota y en la costa norte de la región de Valparaíso, y precisamente el hecho envolvía a una autoridad de la provincia de Quillota, específicamente la alcaldesa Filomena Navia, de la comuna de La Cruz", precisando que a partir de allí "comenzamos una investigación para saber primero la data de esta grabación y la data de las fotografías".

La periodista explicó que una parte importante del trabajo consistió en reconstruir el contexto territorial donde ocurrieron los hechos, indicando que "el cerro 28 de Marzo colinda con la ruta internacional. Es bastante vulnerable el sector. Por años fue una toma, sin embargo en el año 2021 estas personas que vivían ahí fueron trasladadas y llevadas a una vivienda digna y supuestamente este espacio debiese haber sido recuperado", agregando que, pese a ello, "nuevamente se generan tomas en el sector y habría habido en el verano problemas de abastecimiento de agua y, por lo mismo, se hizo esta solicitud a quien en el audio llama Jorge", en alusión al funcionario municipal que posteriormente detectó las plantas de cannabis.

Vergara sostuvo además que otro de los aspectos relevantes de la investigación fue establecer cuándo ocurrieron los hechos descritos en los registros de audio, señalando que "yo lo que recabé de información con algunos concejales y al interior de la Municipalidad también, es que esto sería a finales de febrero", revelando además que durante la investigación el medio tuvo acceso a otros registros que finalmente optó por no difundir. Al respecto, detalló que "hay un segundo audio que nosotros no lo publicamos porque fue grabado en una conversación donde además hay otra persona más. Por lo mismo, habían hecho de interés público en ese audio".

MIRADA JURÍDICA

Mientras la investigación periodística permitió reconstruir el origen de los antecedentes y el contexto en que se produjo el hallazgo de las plantas de cannabis, el caso también abrió una discusión respecto de las obligaciones legales que tienen las autoridades públicas cuando toman conocimiento de hechos que pudieran constituir un delito.

Sobre ese punto, Puranoticia.cl consultó a la abogada y exfiscal Érika Maira, quien explicó que "es importante tener presente que el Código Procesal Penal, en su artículo 175, establece una obligación de denuncia para las autoridades cuando, en el ejercicio de sus funciones, puede detectar un hecho que podría constituir un delito", precisando que "esta obligación de denuncia opera –en particular en este caso– en virtud del artículo 175, letra B, que establece que los funcionarios públicos tienen este deber".

La jurista agregó que "este deber se cumple, según establece la norma, dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento del hecho y, en el caso de no realizarse esa denuncia, se incurre en una infracción que está sancionada en el artículo 494 del Código Penal con una multa de 1 a 4 UTM", añadiendo que "esa es la regulación y eso se cumple en general por los organismos y funcionarios públicos a través de oficios o poniendo en conocimiento del hecho a las autoridades competentes y, en particular, Carabineros, Policía de Investigaciones y Ministerio Público directamente".

FUNCIONARIO ROMPE EL SILENCIO

Mientras la investigación periodística y el análisis jurídico instalaron el debate respecto de las obligaciones legales que recaen sobre las autoridades públicas al tomar conocimiento de hechos que podrían constituir un delito, Puranoticia.cl también conversó con Jorge Torres, quien al momento de los hechos, ocurridos el 21 de enero, se desempeñaba como encargado de Asuntos Hídricos de la Municipalidad de La Cruz y es quien aparece dialogando con la alcaldesa Navia en el audio posteriormente filtrado.

Antes de abordar el contenido de esa conversación, Torres quiso despejar uno de los aspectos que, asegura, más le ha afectado desde que el caso se hizo público. En ese sentido, sostuvo que no fue él quien difundió el registro y lamentó que la controversia se haya construido sólo a partir de un audio, sin considerar el contexto de la situación.

"Aquí existe un contexto, una solicitud de la Alcaldesa, donde a fines de noviembre levanta la necesidad de intervenir el cerro 28 de Marzo para generar un espacio de áreas verdes para las personas que quedaban en ese lugar", comenzó explicando, a lo que agregó que la instrucción no tenía relación alguna con materias de seguridad o persecución del delito, sino con un proyecto destinado a mejorar las condiciones del cerro y, particularmente, a identificar los antiguos pozos existentes en el lugar para evaluar la posibilidad de abastecer de agua en el sector.

Torres recordó que "voy a la 28 de Marzo con el dron, no fui caminando, y allá me veo y me enfrento a esto, de lleno me enfrento a esto", agregando que "cuando me enfrenté a esto no sabía qué hacer, no sabía cómo enfrentarme a eso. Y por eso yo me apoyé en esta colega-amiga, y también sentí que al encontrar esto yo debía comunicarlo a mi jefatura directa, sin pasar por otras, que era la Alcaldesa".

Consultado respecto de la filtración del audio, el exfuncionario dijo que "puedo asegurar que el tema de los audios es algo que va a ser materia de investigación. Yo voy a poner a disposición todos los registros, no voy a dejar de reconocer porque lo hice", añadiendo que "este audio que se escucha, yo se lo reconocí de manera directa a la Alcaldesa en el mes de febrero. Yo la puse en antecedente de este audio. Esto generó entre nosotros un cuestionamiento hacia mi parte y yo me sentí responsable de lo que había pasado, sentí que había sido desleal con ella".

Respecto de lo ocurrido inmediatamente después del hallazgo, Torres aseguró que optó por informar lo sucedido y poner los antecedentes en conocimiento de las personas que, a su juicio, correspondía: la alcaldesa Navia y esta colega que menciona. Sobre el contenido de esa comunicación con la jefa comunal, explicó que "le informo que fui a la 28 de Marzo, que me topé con esto y que no sabía qué hacer, que cómo debo proceder. Le mandé WhatsApp y me da una instrucción por medio de un audio".

En ese registro de voz, al que tuvo acceso Puranoticia.cl, la alcaldesa Filomena Navia le responde que "la labor de seguridad le corresponde a seguridad y la labor de cuidar a la población nos corresponde a nosotros. Lo que te estoy pidiendo por favor es que habiliten la bomba para que la gente que está en el cerro proteja el cerro, porque si el cerro se quema, todo lo que tú me dices no va a servir. Nadie nos va a escuchar".

Torres reconoció que esa respuesta aumentó la incertidumbre que ya sentía frente al hallazgo. Según explicó, optó por no responder el audio porque se encontraba sobrepasado por la situación. "No le contesté porque la verdad estaba en pavor porque tenía la presión de que tenía que informar esto, denunciarlo y que si ella no lo denunciaba, yo iba a ser prácticamente un cómplice y entonces tenía esa presión y no quería contestar porque la verdad es que estaba súper nervioso", afirmó.

Consultado sobre el origen de esa presión, aseguró que provenía de la colega con quien mantenía una relación de amistad y confianza, pero que ella le insistía en que "tenía que resguardarme porque si es que yo no me hacía responsable de eso, a mí nadie me iba a prestar apoyo y que después de eso se iban a lavar las manos en el Municipio, y que iba a ser yo el responsable y que iba yo a quedar como culpable".

Al preguntarle si era consciente de que la llamada con la alcaldesa estaba siendo grabada, respondió que "sí, pero se suponía que esto iba a quedar a un resguardo personal. Yo tengo muchos mensajes donde yo le decía a ella que yo no iba a hacer nada en contra de la Alcaldesa porque sentía que no iba en mí".

CERCANÍA CON LA ALCALDESA

También abordó la relación personal que mantenía con Filomena Navia antes de que estallara la polémica, explicando que "La Cruz es como el dicho de 'pueblo chico, infierno grande'. Es una comuna donde todos se conocen. La Alcaldesa tiene una relación muy cercana con mi papá. Ella me conoce desde muy pequeño", agregando que "ella fue muy importante en un proceso familiar que yo he estado viviendo todo este tiempo y tenía una relación de cercanía. No voy a decir que es una amistad, pero sí una relación cercana donde existen votos de confianza".

Precisamente por esa cercanía, reconoció que la filtración "me trajo muchos problemas, en el sentido de que yo hoy día quebré una confianza con ella, quebré un voto de lealtad. Yo no quería que esto pasara". Respecto de la denuncia por el hallazgo de las plantas de cannabis, el extrabajador reconoció que nunca informó los hechos a la Policía de Investigaciones ni a otro organismo competente. Sin embargo, explicó que ello obedeció a una decisión personal y no a una instrucción recibida.

Asimismo, descartó haber recibido presiones para guardar silencio. "No, nadie me pidió no hacer la denuncia. Eso pasó por un tema mío", aseguró, precisando que "la instrucción fue –yo lo entendí así– que haga lo que tenga que hacer. Y sabiendo y apelando a que uno como funcionario público sabe que tenía que poner el antecedente de esto, pero no tenía una responsabilidad administrativa. Yo puse en antecedente en ese momento a una persona de confianza, que era mi amiga y la alcaldesa".

Finalmente, subrayó que "si bien, debió hacerse una denuncia y yo tengo que ser responsable por no haber hecho una denuncia, bueno... que sea la justicia, que sea la PDI, que sea la misma Municipalidad quien me sancione por eso. Pero no me pueden venir a responsabilizar de no haber levantado una denuncia, si es que ni siquiera las policías nos dan el resguardo de que al denunciar vamos a estar protegidos. Me van a disculpar, pero yo no tengo por qué exponer a mi familia".

LA DEFENSA DE LA ALCALDESA

En medio de la controversia generada tras la difusión del audio y las críticas surgidas por la ausencia de una denuncia formal luego del hallazgo de plantas de cannabis en el cerro 28 de Marzo, la alcaldesa de La Cruz, Filomena Navia, entregó a Puranoticia.cl su versión de los hechos, afirmando que el audio difundido debe entenderse dentro del contexto que enfrentaba el Municipio durante esos días, marcado por el riesgo de incendios forestales. Además, aseguró que nunca instruyó ocultar la situación.

"Yo vi las imágenes, no me detuve a apreciar en profundidad de qué se trataba. Me acuerdo que conversé con alguien en ese momento y dijo que eran unos maceteros de unas plantas de cannabis", agregando que "en la indicación le digo a Jorge que, de acuerdo a lo que dice el estatuto administrativo y el Código Procesal Penal, quien detecta es quien tiene que denunciar, y en el caso de los funcionarios públicos acá habían dos personas: una de ellas es la exencargada de Riesgos y Desastres, quien tenía responsabilidad administrativa y ella estaba con Jorge en ese momento. Entonces ahí es donde se tiene que hacer la denuncia porque los funcionarios están facultados y obligados a hacer la denuncia, ni siquiera con autorización del Alcalde".

Respecto del tono de la conversación que quedó registrada en el audio filtrado, la alcaldesa expresó que "la gente que me conoce sabe que yo tengo una personalidad que es bien intensa, que soy bromista, soy intensa, alzo la voz, tengo un tono de voz que es fuerte porque soy una mujer rural y tenemos una particularidad", añadiendo que "acá hay un contexto que se dio, yo con Jorge conversé después, aquí no hay un afán de mi parte de dañar a Jorge porque le tengo mucho cariño y lo vi afectado, y mi indicación fue concentrarme en la presión que tenía en ese momento".

Frente a los cuestionamientos por no haber realizado personalmente una denuncia, Navia insistió en que "yo di la indicación de que tenían que hacer lo que correspondía. Yo soy alcaldesa de toda una comuna y acá en un minuto ocurren distintas situaciones en distintos lugares y por eso es que existe un código administrativo con las obligaciones y deberes que tienen los funcionarios de que, ante una detección de un hecho de estas características, tienen que hacer lo que corresponde".

CRÍTICAS POR NO DENUNCIAR

En cuanto a las críticas surgidas desde distintos sectores por la ausencia de una denuncia inmediata, la autoridad recalcó que "yo di la indicación a quienes evidenciaron el hecho porque yo no lo evidencié. A mí me mandaron las imágenes", añadiendo que "jamás ha existido de mi parte el espíritu de que ningún hecho que constituya un delito yo he impedido que sea denunciado".

Asimismo, sostuvo que "acá nosotros hemos tenido que ver un montón de situaciones, pero existe un código administrativo que hoy establece deberes de los funcionarios y, en este caso, lo que yo aprecio es que se armó todo un tema en una situación que fue concreta, donde se debería haber procedido, por ejemplo, hablando con el Director de Seguridad o se debería haber llamado a Carabineros. Acá no se hizo lo que se debería haber hecho porque cuando los funcionarios detectaron esto, yo mandé un audio y yo dije que hicieran lo que tenían que hacer".

Al planteársele que fue la primera autoridad en recibir la información sobre la existencia de las plantas de marihuana, Navia insistió en que "los alcaldes tenemos funcionarios que se rigen en base a un estatuto administrativo y existe una indicación mía y acá lo que se ha hecho es grabar una conversación sin mi autorización, que es un delito". Luego reafirmó que "lo que hacen es delegar en mí una responsabilidad que se debería haber asumido en primera instancia por quienes detectaron esto, porque imagínate que los alcaldes tuviéramos que hacer todas las denuncias de todos los hechos que se detectan en la calle; entonces pasaríamos en los tribunales".

La alcaldesa también detalló las gestiones que realizó posteriormente para conocer qué había ocurrido con los antecedentes detectados por los funcionarios municipales. Según explicó, "hablé con Andrés Leiva, que es el director de Seguridad, y le pregunté qué había ocurrido con esta situación. Y lo que me señaló Andrés es que ya había una investigación en el cerro 28 de Marzo y que había conversado con PDI o Carabineros, y que ahí ya había una investigación". Al ser consultada sobre qué haría si personalmente detectara una situación similar, respondió categóricamente que "si yo me encuentro con eso, yo tengo que denunciar, tengo la obligación de denunciar".

FALTA DE SEGUIMIENTO

La conversación también abordó la posibilidad de que hubiera existido una falta de seguimiento una vez conocidos los antecedentes. Frente a ello, la alcaldeas Filomena Navia sólo señaló una vez más que "acá yo di la indicación de que los funcionarios tenían... y los funcionarios saben que tenían que hacer lo correcto. Yo lo que ordené acá ahora es un sumario administrativo".

Sobre el caso específico de Jorge Torres, la jefa comunal sostuvo que habría esperado que recibiera orientación de quien era su superior directo en ese momento. No obstante, al preguntársele si considera que pudo haber entregado una orientación más clara al funcionario, respondió que "yo creo que uno siempre puede mejorar. Y de esta situación hay muchos aprendizajes que quedan en nosotros con Jorge. Siempre creo que toda experiencia sirve de aprendizaje", agregando que "yo creo que hay mucho daño que se ha causado acá. Yo creo que la confianza es un valor que tenemos que seguir cuidando porque finalmente nadie quisiera que lo anden grabando cuando uno llama por teléfono". Incluso reveló que posteriormente conversó con el exfuncionario y le ofreció disculpas por lo ocurrido en el marco de este caso.

Finalmente, la alcaldesa anunció que "para la tranquilidad de la gente, nosotros vamos a pedir que todos quienes somos parte del Concejo Municipal nos sometamos a un test de droga. Ojalá que sea un test de pelo, que es mucho más específico, porque hoy día hay distintos tipos de sustancias a la que una persona puede acceder, desde las drogas duras, la cannabis para uso medicinal, los psicotrópicos recetados o sin receta".

Con las versiones entregadas por la periodista que destapó el caso, la exfiscal que explicó el marco jurídico, el funcionario que realizó el hallazgo y la propia alcaldesa, se recogen las principales miradas que hoy rodean una controversia que abrió un intenso debate sobre el deber de denuncia de los funcionarios públicos, la interpretación de sus obligaciones administrativas y la forma en que se gestionó un hallazgo que, meses después, terminó instalándose en el centro de la discusión crucina.

ENTREVISTAS:

PURANOTICIA