La desconocida historia del camino que recorrió Manuel Monsalve para ser candidato al Senado en Valparaíso

Corría inicios del año 2024 y en las filas del Partido Socialista se rompían la cabeza para saber cómo hacer para mantener el cupo senatorial que dejará el próximo año la senadora Isabel Allende en Valparaíso.

La parlamentaria e hija del expresidente Salvador Allende no puede repostularse luego de entrar en vigencia la ley de reelección, que le impide reelegirse. Estuvo como diputada por dieciséis años seguidos entre 1994 y 2010 por las regiones de Coquimbo y Metropolitana, y luego, en 2010 fue electa como senadora por la región de Atacama, y en noviembre de 2017, por la región de Valparaíso, periodo que culmina en marzo del próximo año, pero cuyas elecciones serán en noviembre de 2025.

En vista de aquello, prácticamente todo el mundo ha iniciado sus propias campañas senatoriales, y otros tantos siguen buscando a quién poner en la papeleta este año. En el socialismo sonó fuerte el nombre de la sobrina de la actual senadora, la ministra de Defensa Maya Fernández, pero finalmente la secretaria de Estado quedó inhabilitada por no haber renunciado en el plazo legal al cargo. Sin embargo, antes de que su nombre tomara fuerza, otro potente rostro, entonces del Partido Socialista, se aventuraba a lanzarse a la piscina de la Cámara Alta con la firme convicción de que podría ganar fácilmente…

Se trata del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien antes de que se destapara el escándalo por la acusación de abuso sexual y violación en su contra, gozaba de gran popularidad en las encuestas y entre sus pares, motivos que lo catapultaban desde candidaturas a senaturías hasta la propia presidencia. Pero la Cámara Alta de Valparaíso estuvo entre sus prioridades por un buen tiempo durante los primeros meses del año pasado.

De hecho, a fines de febrero de 2024, según la encuesta Cadem la aprobación al subsecretario del Interior Manuel Monsalve había crecido 6 puntos, de 55% a 61%, superando incluso a su entonces jefa, la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Lo cierto es que desde comienzos del año pasado, en vista del escenario en ese entonces: Salida de Allende, cupo libre, alta popularidad en crecimiento de Monsalve y su propio interés, su nombre estaba en una de las ternas que se barajaron para suceder a la hija de Salvador Allende en la Cámara Alta y varias fuentes del partido cuentan que a él se le veía particularmente entusiasmado.

“Había una pelea interesante en carrera por el candidato a reemplazar a la senadora Isabel Allende que era Maya Fernández, por un lado, y Manuel Monsalve, por otro lado. En algún minuto se nombró al ministro Álvaro Elizalde”, contó el exdiputado Christian Urizar a Puranoticia.cl.

Según cuenta el diputado Tomás de Rementería, “efectivamente Monsalve sonó porque, no hay que desconocerlo, era una figura nacional, el mejor evaluado del Gobierno antes de que pasara todo”.

De hecho, diversas fuentes recuerdan que el exsubsecretario tenía especial interés en reunirse con autoridades comunales de la región durante el año pasado. “Yo estuve en un par de reuniones con alcaldes, y estaba interesado en la región. Además, sabemos que tenía un departamento acá”, menciona De Rementería.

“Una vez nos recibió con todos los alcaldes de la región. También vino a algunas reuniones con Freddy Ramírez, Ripamonti, también estuvo con los del interior, Carolina Marzán los llevó, entonces él tenía un interés en la región”, rememora el parlamentario.

Sin embargo, pese al interés del exsubsecretario aquello duró poco, por dos razones: La primera, porque también estaba la idea de que compitiera Fernández por la zona, y Monsalve no quería volver a pasar lo que vivió cuando quiso ser candidato a senador por Concepción y el partido optó por Gastón Saavedra. Ahí, De Rementería asegura que “como Maya estaba ahí, no se iba a meter en una pelea con ella”.

De todas formas, la ministra Fernández no renunció el 15 de noviembre, y Monsalve lo hizo, pero por otros motivos, un mes antes...

Recordemos lo que no sólo derrumbó sus intereses electorales sino que su carrera política: La acusación de una subordinada e investigación penal en su contra por abuso sexual y violación, hecho que se destapó el 17 de octubre del año pasado en un artículo de La Segunda y que derivó en su renuncia a la Subsecretaría del Interior ese mismo día, y su renuncia al Partido Socialista días después, además de la condena social que incluso lo llevó a estar nuevamente en las encuestas nacionales, pero por su polémico caso policial. Hoy, se encuentra en el anexo Capitán Yáber, en la Región Metropolitana, privado de libertad.

Una fuente al interior del partido en la región desclasificó a Puranoticia.cl que Monsalve habría tenido buenas opciones en la zona: “Antes de que se supiera todo lo que el país conoció o está conociendo, Monsalve sonaba acá pero también incluso como precandidato presidencial, pues reunía las condiciones. Efectivamente se le consideró. Los militantes lo veíamos como una persona potente, con harto potencial, serio, era un liderazgo que unificaba… nadie reclamaba que venía de Santiago, en absoluto, al contrario”.

Otra fuente que prefiere no ser identificada indicó que “también se consideró a Elizalde, pero dicen que él ha dicho directamente que no, y de los nombres que quedan está Paulina Vodanovic o bien que el PS pueda omitirse, no llevar candidato acá y ceder el cupo al PC, en este caso, a la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola”.

¿Pudo haber cambiado la política de la Región de Valparaíso si Monsalve no hubiese ido a aquel restaurante peruano? ¿Habría ganado y arrastrado a otros candidatos? No lo sabremos, pues la historia y los acontecimientos que siguieron al exsubsecretario en el último trimestre del año pasado echaron al olvido cualquier intención -en este caso, bastante grande- de ser candidato al Senado por Valparaíso (o por cualquier otro sector y cargo, la verdad).

