«La Cuota Flores»: Fiscalía investiga a Camila Flores por presunto esquema para apropiarse de parte del sueldo de sus asesores

La alegría expresada por Camila Flores Oporto tras la Elección Parlamentaria que la catapultó de la Cámara de Diputados al Senado parece haber dado un giro en las últimas horas; esto, luego de conocerse una serie de antecedentes que la sitúan en el ojo del huracán y bajo la lupa de la Fiscalía Regional de Valparaíso, en el marco de una investigación por presunto fraude al Fisco que la tendría como protagonista.

De acuerdo con información revelada por Reportajes T13, el Ministerio Público recibió una denuncia anónima en contra de la parlamentaria de Renovación Nacional (RN) por eventuales delitos funcionarios, entre ellos fraude al Fisco reiterado, hechos que se remontarían a su período como diputada por el Distrito 6 de la región de Valparaíso. Según el propio ente persecutor, estos antecedentes fueron informados oportunamente al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que siguiera las acciones pertinentes.

Entre los elementos recopilados en la indagatoria figuran conversaciones de WhatsApp que darían cuenta de un supuesto mecanismo mediante el cual la senadora habría recibido parte de los sueldos de integrantes de su equipo. La denuncia sostiene que este sistema se habría extendido por años: “Desde aproximadamente el año 2018, la diputada Camila Flores Oporto habría implementado un mecanismo sistemático y reiterado para apropiarse indebidamente de fondos públicos mediante la contratación de personal con cargo a las asignaciones parlamentarias”.

En esa línea, el documento detalla que los trabajadores debían devolver una fracción de sus remuneraciones en efectivo: “Este mecanismo -al que incluso los propios trabajadores del Congreso han denominado informalmente como «la cuota Flores»- consiste en lo siguiente: a trabajadores contratados con cargo a su equipo parlamentario se les exige entregar a la diputada una parte significativa de sus sueldos en efectivo. Ella no deposita esos recursos en su cuenta, sino que con ellos paga -también en efectivo- gastos de orden personal”, afirma el texto.

La acusación apunta a que esta práctica se habría mantenido entre 2018 y 2025, alcanzando un monto cercano a los 300 millones de pesos ($300.000.000).

Un rol relevante en el presunto esquema lo tendría Yolanda Olfos, secretaria de Camila Flores desde el año 2018, quien –según la denuncia– habría coordinado la entrega del dinero. “Esta entrega es coordinada por la secretaria del equipo, Yolanda Olfos, quien actúa como intermediaria y encargada de recaudar el dinero. Debido a los límites del giro automático, los asesores deben extraer los montos en efectivo por ventanilla mes a mes”, señala el documento que ya está en manos de la Fiscalía.

CHATS

Parte de estos antecedentes se respaldan en conversaciones que forman parte de la carpeta investigativa. En uno de los intercambios se coordina una entrega de dinero:

Yolanda Olfos: Hola (...) cuando pueda llámeme, por favor. La diputada necesita que nos encontremos mañana a las 12 en su oficina.

Testigo reservado: Hola, no hay problema. Ahí le paso a dejar el sobre. Tengo ya retirado el dinero en efectivo.

En otro diálogo, se detallan montos asociados a los pagos:

Yolanda Olfos: ¿Cuánto saca líquido?

Testigo reservado: En febrero $1.550.851

Yolanda Olfos: (La diputada) necesita recibir $1.200.000. A usted $350.851, más teléfono. ¿Qué dice?

Estos mensajes serán clave para que el Ministerio Público determine si efectivamente constituyen evidencia de conductas ilícitas.

La denuncia también menciona casos concretos. Uno de ellos indica que "el trabajador Julio Alejandro Lillo, contratado por un monto mensual de $2.640.939, entrega regularmente $1.800.000 en efectivo a la diputada para fines personales”. Asimismo, se alude a otros colaboradores, entre ellos Heidi Serrat.

DEFENSA DE FLORES

Desde la defensa de la senadora, el abogado Luis Masferrer desestimó los cuestionamientos y aseguró plena disposición a colaborar con la investigación.

"La senadora siempre ha actuado conforme a la ley y respetando el derecho. No puedo hacerme cargo de imputaciones o afirmaciones como la que usted me señala, porque las desconozco. De ahí la importancia de poder acceder al contenido de la carpeta fiscal, pero acá no hay nada que temer y vamos a colaborar con la investigación", afirmó el jurista.

El profesional de las leyes agregó que "es una denuncia anónima, aún no sabemos su contenido. La senadora ha dispuesto que cualquier asistente personal que sea requerido por el Ministerio Público para aportar información, lo haga de la forma en que la Fiscalía lo requiera. Acá hay un espiritú de aportar a la investigación".

"NO ME VOY A DEJAR AMEDRENTAR"

Una versión similar fue la que entrego la propia senadora Camila Flores, quien dijo que desconocía los detalles de la denuncia, ya que se trata de una causa reservada, aunque aseguró que no tiene nada que ocultar y que realizará todas las acciones correspondientes para esclarecer los hechos dados a conocer publicamente.

“Soy una mujer valiente y no me voy a dejar amedrentar por intentos de afectar mi honra”, afirmó la parlamentaria RN, quien agregó que enfrenta la acusación con “la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar, y con la convicción de que la verdad siempre se abre paso. Colaboraré plenamente con la justicia, entregando todos los antecedentes que sean requeridos, ejerciendo también, en su oportunidad, las acciones que correspondan para resguardar mi nombre frente a acusaciones sin sustento”.

Respecto de la investigación en curso, la parlamentaria por la región de Valparaíso manifestó que “no conozco aún los detalles de la denuncia ni su origen, atendido además el carácter reservado de la misma”.

Finalmente sentenció que, "sin perjuicio de ello, por la información disponible, se trataría de una denuncia anónima, en el marco de la cual ya se han realizado diligencias que involucran a terceros. Lamentablemente, este tipo de situaciones muchas veces tienen un origen ajeno a lo público, cuestión que deberá ser esclarecida”.

PURANOTICIA