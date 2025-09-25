La Cruz vibra con el talento local en la segunda Fiesta de la Palta Crucina

Organizada por la Municipalidad de La Cruz con el apoyo del Gobierno Regional de Valparaíso, esta fiesta se proyecta como una plataforma para los talentos locales, al mismo tiempo que ofrece un show estelar con artistas nacionales como Santaferia, Gino Mella, Arte Elegante y Los Pincheiras del Sur de Jhonn Rosales.

Voces y talentos locales como protagonistas

La animación de ambas jornadas estará a cargo de dos reconocidos comunicadores de la zona: Daiana Romina, cantante y comunicadora junto a Sebastián Rojas, conductor del programa radial “La mañana con sabor a carnaval”. Su energía y cercanía serán el puente con el público durante esta gran celebración.

En este sentido, Sebastián Rojas de Radio Carnaval invitó a toda la comunidad a sumarse “este 25 y 26 de octubre se viene la segunda versión de la Fiesta de la Palta Crucina con la animación de quien les habla junto a Daiana Romina. Y por supuesto, nuestros teloneros, que son artistas locales de nuestra zona, de nuestra provincia, a quien el municipio le da la oportunidad de presentarse frente a miles de personas que van a estar presenciando este tremendo festival’.

Mientras que la animadora y cantante, Daiana Romina, agradeció “a toda la organización, a la Alcaldesa y a todo su equipo por considerarme en esta hermosa Fiesta de la Palta Crucina, donde vamos a estar con Sebastián entregando mucha alegría, sabrosura arriba del escenario. Además estoy muy contenta de que se le dé la posibilidad a muchísimos artistas de la zona en poder ser parte de un escenario tan grande, donde se le abre las puertas a gente que está recién iniciando y es por eso que para nosotros es muy importante poder tener artistas de acá”

Por su parte, el espectáculo de obertura del escenario principal estará a cargo del talento comunal: el Coro Cultural de la Municipalidad de La Cruz y el Taller Municipal de Danza Urbana dirigido por Shirley Collao. Este último espacio se desarolla hace alrededor de cuatro años y reúne a más de 30 participantes, desde niños hasta adultos, destacando por promover la salud y el ejercicio físico a través del baile.

Mientras que los teloneros del escenario principal serán dos jóvenes artistas emergentes de la nueva escena urbana y pop. Honey Roi, músico y productor de La Cruz que fusiona R&B, reguetón y pop con varios sencillos y un EP en su trayectoria, y Taly, cantante urbana de Quillota que destaca por su frescura y empoderamiento en el reguetón y los ritmos latinos.

Una fiesta para toda la comunidad

El escenario cultural es otro espacio que alberga al arte crucino. Esta versión contará con la presentación del reconocido Ensamble Temporía, además de teatro y un especial de música de la Nueva Ola, entre otros números.

Además la Fiesta contará con un espacio infantil, un área de foodtrucks, y una zona expositiva con productores locales entre campesinos, artesanos y emprendedores. A esto se sumarán actividades de participación como la corrida “Paltamos a la poza’ y la tradicional Paltatón.

De esta manera, la Fiesta de la Palta Crucina se reafirma como un punto de encuentro único que impulsa la producción local, abre oportunidades al arte y la cultura del territorio, y comparte con la comunidad lo mejor de la identidad crucina.

