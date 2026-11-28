La mañana de este sábado, un hombre de 56 años perdió la vida al sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras conducía un camión en la comuna de Villa Alemana.

La tragedia ocurrió específicamente alrededor de las 7:30 horas de este sábado, cuando el conductor transitaba a la altura del kilómetro 92 de la Ruta 60CH, en dirección a Limache.

Pese a los intentos de reanimación por parte de personal del SAMU que llegó hasta el lugar, el hombre falleció a las 7:59 horas, según consigna Radio Bío Bío.

Posteriormente, una hija de la víctima llegó hasta el lugar, donde informó que el hombre tenía antecedentes de problemas cardíacos.

Producto del hecho, el tránsito hacia Limache se mantiene solamente con una vía, debido a que el procedimiento continua en desarrollo y el vehículo debe ser sacado de la calzada para restablecer el tránsito de forma habitual.

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