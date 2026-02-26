Aprueban propuesta de adjudicación de suministro de reparaciones de emergencia y mantención vial en Valparaíso

Por unanimidad, el Concejo municipal porteño aprobó la propuesta de adjudicación del proyecto de “Suministro de reparaciones de emergencia y mantención vial en Valparaíso” por un monto de $1.000.000.000, inversión íntegramente municipal.

Los trabajos contemplan también Placilla de Peñuelas y Laguna Verde y corresponden a la ejecución de obras de reparación de emergencia y mantención, lo que incluye calzadas y aceras que presentan deterioro o pérdida de material; reparación integral de calzadas de asfalto, hormigón (bajo modalidad Fast Track) y adoquines, incluyendo en todos los casos su base granular y el recarpeteo asfáltico en caliente.

Asimismo, se consideran obras complementarias consistentes en la reparación de aceras de hormigón, suministro de soleras, ajuste de cotas en cámaras y la correspondiente demarcación horizontal con pintura termoplástica.

Esta iniciativa constituye un importante avance en materia de mejoramiento de la seguridad vial de peatones y conductores de los barrios y cerros de Valparaíso.

PURANOTICIA