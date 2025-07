Juan Sutil y polarización de la Presidencial: "Un proyecto de ideología muy marcada puede tender a no ser lo suficientemente efectivo"

Juan Sutil se refirió al nuevo escenario que se abrió en Chile, tanto con la Primaria del oficialismo como con las últimas encuestas, de cara a la Elección Presidencial de noviembre donde Jeannette Jara y Juan Antonio Kast asoman como los favoritos de la ciudadanía, dejando en tercer lugar a Evelyn Matthei.

Tomando en consideración que esto abre un camino a la polarización política, con una candidata que, si bien, representa a todo el oficialismo, es finalmente una militante del Partido Comunista (PC); y, por el otro lado, con un abanderado del Partido Republicano, demuestran que la gente tendrá que votar entre los dos extremos.

En conversación con Puranoticia.cl, el ex presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) señaló que "hay que hablar del Chile del futuro, donde los chilenos quieren vivir en paz, con seguridad, llegar a fin de mes y que los hospitales atiendan a tiempo. Esas son realmente las cosas que a Chile le importan".

Asimismo, sostuvo que "cualquier proyecto político del mundo plasmado por una ideología muy marcada puede tender a no ser lo suficientemente efectivo... y para qué decir si es de izquierda. Respecto a las encuestas, estas van y vienen. José Antonio llegó a tener 25 puntos tras el segundo proceso constitucional, pero luego llegó a los 7 puntos. Hoy sube, pero esta es una carrera larga y la gente cambia de opinión de acuerdo a la temperatura de lo que pasa semana a semana".

"Que Matthei esté más bajo y marque por debajo de José Antonio Kast, eso no implica que no pueda volver a estar en el podio y dependerá de la campaña. Recién estamos a día jueves, es decir a cuatro días de la Primaria, y hay que tomar cierta distancia y mesura, ver cómo evoluciona y luego hacer los análisis", sumó.

DESPLOME DE MATTHEI

Tras el desplome de Evelyn Matthei en las encuestas de cara a la Elección Presidencial del 16 de noviembre, no han sido pocos los rumores que hablan de la posibilidad que la candidata de Chile Vamos salga de carrera y que sea reemplazada por otra figura.

Y aunque desde Evópoli, su presidente, Juan Manuel Santa Cruz, aseguró que "no hay ninguna posibilidad de bajar a Matthei" y que eso es "ciencia ficción", lo cierto es que cada vez son más los que hablan de esta opción que remecería fuertemente no tan sólo a la UDI, RN y Evópoli, sino que a todo el espectro de la derecha y a la política del país.

Uno de los que entró a debatir del tema fue el ex presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, quien dijo a Puranoticia.cl que "en una noche oscura, nubosa, fría, lluviosa y tormentosa, no te olvides que siempre sale el sol al día siguiente. Por lo tanto, uno tiene que tener siempre eso en la vista".

De todas maneras, afirmó que "ahora, uno nunca puede decir que esto no va a suceder y menos en política, donde pueden suceder muchas cosas. Pero yo tengo la impresión de que lo que proyecta este proyecto es lo que necesita Chile y, para ser claro, para mí ese proyecto lo encabeza Evelyn Matthei, es un proyecto colectivo de Chile Vamos, Amarillos y otros, y espero que se sume Demócratas en su debido momento".

Acerca de cómo se puede ayudar a la debilitada campaña presidencial de Evelyn Matthei, el empresario subrayó que "uno tiene que tomar distancia de los procesos. La política es muy mediática y es de mucha chimuchina, y yo creo que hay que tomar mucha distancia de eso. Segundo, no hay que olvidarse nunca de lo que uno representa, que son valores, ideas, proyectos, que son buenos para Chile".

En ese sentido, planteó que "uno tiene que ser leal con los proyectos y con quienes están hoy trabajando en ellos, desde Evelyn Matthei –que lo encabeza– hacia abajo. Hay que mirar esto con el sentido de la relevancia que eso tiene para el bien de todos los chilenos. Nosotros nos debemos a los niños, que son los que esperan que el país avance, crezca, se desarolle y se meta en el concierto internacional".

BARRE CON JARA Y EL PC

Juan Sutil también se refirió a lo que fue la Elección Primaria Presidencial del oficialismo, cuyos resultados dieron como ganadora a la carta del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, quien incluso dobló en votos a su principal contendora, Carolina Tohá (PPD).

En primer lugar, expresó que "Jeannette Jara de centroizquierda no tiene nada. Ella tiene un discurso donde se muestra empática, pero lo concreto es que es una mujer que nace en el comunismo, a los 15 años, que sigue siendo comunista, que representa ideas que han llevado a las naciones a la pobreza, desesperación y tiranía. Mira lo que pasa en Venezuela. Hoy vamos a llegar a 1 millon de venezolanos y eso es porqu arrancaron del comunismo. Lo mismo en Cuba, con Stalin en Rusia también. Entonces, por mucho que haya una evolución, el PC postula cosas que en la realidad no son democráticas y que apoya regímenes que no son democráticos".

Luego, precisó que figuras como Jeannette Jara o Camila Vallejo, "podría pensar que son neocomunistas, que han aprendido del fracaso de esa ideología, pero el PC en sus postulados no lo ha hecho. Me parece ingenuo pensar que porque no estén en su discurso las banderas del PC o de las minorías presentes en el primer proceso de la Convención, donde renegaron de los valores patrios de Chile y donde no quisieron izar la bandera chilena. Entonces, decir que hay un cambio y que hay banderas chilenas, ¿eso crees que es espontáneo? Hay que ser ingenuo para pensarlo".

"Uno podría pensar si la figura de Jara es un cambio y podría entrar en la discusión, pero pensar que el PC tiene un cambio, lo dudo", sentenció Sutil.

PURANOTICIA