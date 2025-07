Jorge Brito será candidato sí o sí: si no compite por un cupo en el Senado, buscará la reelección en la Cámara de Diputados

Mientras continúan las negociaciones para que el oficialismo pueda competir en las Elecciones Parlamentarias con una lista única, desde el Frente Amplio (FA) ya comienzan a trazar líneas de cara a lo que serán los procesos que el 16 de noviembre se darán tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la región de Valparaíso.

Así lo dio a conocer el diputado Jorge Brito, quien explicó a Puranoticia.cl los pasos que se están dando actualmente en el oficialismo, además de revelar qué pasará con su futuro electoral y también si Jorge Sharp fue vetado o no por su colectividad, a la que perteneció hasta noviembre de 2019 tras la firma del «Acuerdo por la Paz».

En primer lugar, comentó que buscan que la Democracia Cristiana (DC) se siente en la mesa oficialista, aunque aclaró que siguen en una deliberación interna respecto a los pasos que van a dar pensando tanto en las Parlamentarias como en la Presidencial.

Así es como recordó que "en la región de Valparaíso, la Democracia Cristiana tiene un fuerte arraigo en zonas rurales. Usted sabe que nacen de la reforma agraria y aún hay una tradición campesina que queremos poder considerar dentro del despliegue que estamos pensando, tanto para las Parlamentarias como para la Presidencial. Eso está en las puertas del horno y en las próximas semanas se zanjará".

Asimismo, el parlamentario del Distrito 7 planteó que "está invitada la Democracia Cristiana, estamos en conversaciones, pero aún no se sientan para poder cerrar el marco de alianza, desde el centro cristiano hasta la izquierda, que permita entregarle gobernabilidad al país y también un elenco con el cual el Congreso mejore".

PROBLEMAS PARA EL FA

Conformar una lista parlamentaria única, si bien, trae beneficios electorales, lo cierto es que a nivel de partidos sí representa un problema, ya que se reducen drásticamente las posibilidades de poder llevar los candidatos que inicialmente tenía el Frente Amplio.

Al respecto, el diputado Brito indicó a Puranoticia.cl que "aquí hay que permitir que todas las flores florezcan, pero evidentemente que si hay menos cupo hay que priorizar y queremos que se fije por criterios de competitividad, apoyos e instrumentos como las encuestas. Tambien está la democracia interna para que se decida todo".

Sólo para graficar el problema: en el caso del Senado por la región de Valparaíso, una eventual lista única del oficialismo permitiría inscribir sólo seis candidatos, que tendrán que ser definidos por los ocho o nueve partidos que la compondrán.

Así es como el mejor escenario que se le abre al Frente Amplio es tener dos cupos para competir por el Senado y, en el peor, con uno solo. Sobre esto, el parlamentario en ejercicio planteó que "un escenario favorable –a mí entender– sería con dos cupos, lo que permitiría que podamos ser competitivos y poder interpretar el sentir de la región de Valparaíso, que es muy distinto el de Aconcagua con el de la costa".

CANDIDATURA PROPIA

El hecho de que el Frente Amplio pueda presentar uno o dos candidatos para competir por el Senado de Valparaíso podría traer problemas al propio Jorge Brito, quien ha dicho públicamente que está interesado en buscar un cupo en la Cámara Alta. Pero lejos de derrumbarse, el parlementario indicó que también podría ir por la Cámara Baja.

"Yo estoy a disposición del partido y el colectivo. No me quiero ir para la casa aún porque tenemos mucho por concretar. Y sí, si no voy a una, estaremos en otra. Lo importante para mí es que exista un recambio", comentó el ingeniero de profesión.

Asimismo, subrayó en diálogo con Puranoticia.cl que "tenemos a tres personas queriendo llegar a la diputación por nuestro partido y esas personas son competitivas, estan disputando, nos llenamos de orgullo y también queremos llevar el trabajo del distrito a toda la región de Valparaíso, razón por la cual sentimos que un diseño conveniente para la organización y desafiante para lograr buenos resultados es que tengamos dos cupos en el Senado y un par en cada uno de los distritos".

Junto a confirmar que irá de candidato "sí o sí", sostuvo que "aquellos que querían que desaparezcamos, tendrán que seguir esperando porque falta mucho por concretar. Siempre es importante recordar que hay un compromiso con el recambio permanente. Intentamos siempre fijar el límite a la reelección, se ganó dos veces y queremos que exista un recambio para no transformarnos en lo que criticamos".

¿VETOS A SHARP?

El presentar una lista parlamentaria única del oficialismo también podría llegar a afectar a Jorge Sharp, quien competiría en cupo de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS). De igual forma, el ex Alcalde de Valparaíso planteó sus interrogantes respecto a un posible veto que le aplicaría el Frente Amplio para que no compita en la misma lista.

Sobre este punto, Brito expuso que "nosotros no tenemos la potestad de vetar a nadie. Esa es una decisión que cada partido desarrolla. Lo que parece que Jorge Sharp todavía no comprende del todo es que nadie tiene los cupos ganados con nombre y apellido, son las organizaciones las que buscan un entendimiento y él está representado por la FRVS, que llevó de candidato presidencial a Jaime Mulet, por lo tanto las conversaciones no son entre él y yo, sino que entre representantes del partido".

También manifestó que "cada partido tiene que definir su cupo, la FRVS podrá considerarlo o no, pero no será con nuestra firma que llevaremos una candidatura que para nosotros no representa lo que deseamos en la política, porque lo vivimos ocho años en Valparaíso y nuestra alcaldesa Camila Nieto, a sólo un par de meses de asumir, demuestra que con liderazgo y ganas de trabajar se puede estar mejor".

Y cerró su intervención diciendo que "es muy importante para nosotros que quien estuvo a cargo de Valparaíso pueda rendir cuentas de aquello antes de poder intentar acusar que otros no lo quieren en una Elección Senatorial. Tiene derecho a competir, pero en el partido en el que participa, que FRVS, y no en nuestra coalición".

