Jorge Aguirre fue designado como nuevo Director Regional de Vialidad en Valparaíso

La seremi de Obras Públicas de Valparaíso, Patricia Terán, presentó oficialmente al nuevo director regional de Vialidad, Jorge Aguirre Tapia, quien asumirá el liderazgo de esta dirección en la región.

La actividad se desarrolló en dependencias del MOP Valparaíso, generando un espacio de participación activa de los equipos de trabajo, orientado a fortalecer la cercanía y la coordinación institucional.

Durante la presentación, la seremi Terán señaló que “Jorge Aguirre es un profesional con amplia experiencia. Durante muchos años se desempeñó como jefe de proyectos de Vialidad, conoce la historia y es capaz de proponer iniciativas que se integren a la planificación anual de la Dirección”.

Además, destacó su forma de trabajo, agregando que “siempre se ha caracterizado por su cercanía, tanto con las autoridades como con su equipo. Le deseamos mucho éxito en su gestión”.

El nombramiento del nuevo director regional de Vialidad, Jorge Aguirre Tapia, apunta a dar respuesta a las necesidades de la región de Valparaíso, desde la experiencia, la colaboración y una gestión eficiente.

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