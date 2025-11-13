Jeannette Jara cierra su campaña en Valparaíso haciendo un llamado al "encuentro de los chilenos"

La candidata presidencial del Pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, realizó su cierre de campaña en la plaza Sotomayor de la ciudad de Valparaíso.

La abanderada estuvo acompañada por figuras oficialistas como las alcaldesas Camila Nieto de Valparaíso y Macarena Ripamonti de Viña del Mar, además del gobernador de la región, Rodrigo Mundaca.

La exministra del Trabajo enfatizó en su agenda de seguridad y en enfrentar el costo de la vida, y remarcó que, en caso de salir electa Presidenta de la República, avanzará en el ingreso vital de $750 mil pesos.

En ese marco, indicó que "quien trabaja en Chile debe tener la posibilidad de poner un plato sobre su mesa".

“Más que perseguir a los que roban un Super Ocho, hay que perseguir a los peces gordos”, subrayó.

Además, remarcó la importancia de seguir la ruta del dinero y levantar el secreto bancario.

La exautoridad eforzó sus compromisos en materia de seguridad económica y ciudadana apuntando que "no lo digo por decir, se los digo con convicción. Creo que no hay candidatura más comprometida en temas de seguridad. Seguridad para combatir el crimen y seguridad para llegar a fin de mes", sostuvo.

Respecto a seguridad pública, la candidata aseguró que su gobierno será "implacable" ante el crimen organizado y además remarcó que "tenemos que ir por los peces gordos y levantar el secreto bancario. Perseguir la ruta del dinero sucio", enfatizó.

“Entre encender la rabia y el odio entre chilenos, yo elijo encender la esperanza… Ese es nuestro camino: la unidad y el respeto. Y les quiero decir que no se dejen provocar por quienes buscan la descalificación”, manifestó.

Sostuvo que su liderazgo buscará "invitar al encuentro de las chilenas y chilenos y al abrazo fraterno que todos nos merecemos".

Finalmente, Jara cerró con un llamado a enfrentar la jornada electoral con optimismo. "Enfrentemos el miedo y votemos con esperanza", expresó, adelantando que pretende llegar "a cada rincón de Chile" y asegurando que "gobernar también es ir a buscar a las y los que faltan".

