Jeanette Vega presenta denuncia en Contraloría por designación de director subrogante en Hospital de San Antonio

Jeanette Vega anunció que presentó una denuncia en Contraloría por el nombramiento de Christian Smith Gaete como director subrogante del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio.

Durante una entrevista concedida a Meganoticias, la exministra de Desarrollo Social explicó que ingresó "una denuncia a Contraloría, por una razón que tiene que ver con proteger al hospital. Cuando el señor Castro designa a un subrogante designa a un médico que es del Servicio de Salud, y eso es ilegal, porque hay una ley, la 18.834, en que el jefe de servicio puede alterar el orden de subrogación pero en casos muy contados, y no lo puede alterar si es que hay personal del mismo hospital que cumpla los requisitos".

Sumado a lo anterior, la profesional complementó su postura señalando: "Por otra parte, tenemos otros temas, cuando él manda la resolución es una resolución que tiene errores. Pero fundamentalmente es ilegal la subrogación que él define".

Respecto a las intenciones detrás de esta medida, la exsecretaria de Estado argumentó que "en la práctica lo que está haciendo el señor Castro es intervenir el hospital poniendo a una persona que trabaja con él a cargo del hospital".

En la misma línea, profundizó sobre el modelo de administración de estos recintos médicos, advirtiendo que "los hospitales en este país son autogestionados, por lo tanto en la práctica se está interviniendo la gestión del Hospital de San Antonio por la vía de poner un director que legalmente no cumple con los requisitos".

Frente a la interrogante sobre si existiría una intención de removerla de sus actuales funciones, Vega fue categórica al responder: "Lo que a mí me queda claro es que a la directora la sacaron porque me contrató a mí, y dado que legalmente no me pueden desvincular básicamente tuvieron que ratificar. Eso es lo que yo creo".

Asimismo, descartó dar un paso al costado, justificando su permanencia en el puesto. "La razón por la que yo no renuncio es porque renunciar sería efectivamente que consiguieron lo que querían hacer. Y eso no lo puedo permitir. No puedo permitir que se ponga en riesgo un tema técnico, que una directora técnica sea sacada y que se trate de mover ese tema hacia un tema político centrado en mi persona", sentenció.

Para finalizar, la exministra hizo hincapié en el foco central del conflicto, subrayando que "este es un tema que tiene que ver con la directora, con la injusticia que hicieron con ella y que están poniendo en riesgo todo un sistema".

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