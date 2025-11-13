Iván Poduje sería el primer nexo confirmado entre la campaña de José Antonio Kast y las cuentas troll: "Tenemos un café pendiente"

Una fuerte controversia se ha instalado durante la campaña presidencial debido a la acción de diversas cuentas troll de X (exTwitter) que durante meses se han dedicado a atacar con mensajes ofensivos y fake news a las candidatas Evelyn Matthei, de Chile Vamos, y Jeannette Jara, representante del oficialismo. Estas cuentas, que operan de forma coordinada, han sido vinculadas públicamente al entorno de José Antonio Kast, aunque hasta ahora no existían pruebas concretas que permitieran conectarlos.

Pero esa conexión se conoció a través de una investigación de Ciper Chile, que reveló que Iván Poduje, arquitecto, ex candidato a la Alcaldía de Viña del Mar y miembro del equipo programático de Kast, mantuvo contacto directo con al menos cuatro de las principales cuentas involucradas en la difusión de mensajes de odio y noticias falsas. Los registros corresponden a conversaciones privadas sostenidas entre 2024 y 2025.

De acuerdo con el reportaje, Poduje interactuó con las cuentas Dress (@DRESTRUM__Pl), Toky (@canserbero73), Politica2 (@Politica2chile) y Camilo (@camilo_anania), todas reconocidas por su constante actividad en contra de las contrincantes de Kast. La información da cuenta por primera vez de la existencia de vínculos entre un integrante del comando del líder republicano y los perfiles que articulan la ofensiva digital.

La investigación también establece que Poduje mantuvo chats con la cuenta @Patitoo_Verde, según un reportaje de Chilevisión, a cargo de Patricio Góngora, exdirector de Canal 13. Según Ciper, en esas conversaciones, éste le ofrecía apoyo al arquitecto para amplificar contenido político y mensajes durante su campaña de 2024.

Los antecedentes recopilados incluyen mensajes del año pasado, cuando Iván Poduje era candidato a Alcalde de Viña del Mar. En ese momento, la cuenta Dress le habría advertido sobre ataques en su contra, información que habría obtenido gracias a personas "infiltradas" en grupos del Frente Amplio (FA). La respuesta del arquitecto evidenciaría una relación de cercanía con el usuario: "Tenemos un café pendiente".

Con esta información, se acreditarían por primera vez interacciones entre un integrante del entorno de José Antonio Kast y las cuentas troll que han marcado la discusión política en redes sociales durante el periodo electoral, hecho que incluso marcó lo que fue el primer debate presidencial televisado, en las pantallas de Chilevisión.

Consultado por esto, Iván Poduje aseguró a Ciper Chile que en el comando de José Antonio Kast no sabían de sus chats con estas cuentas: "No, nadie sabe. Es totalmente secreto. Todo lo que hago en esto es totalmente secreto". También reconoció que "siempre uno tiene conversaciones coloquiales con los trolls, obvio que sí, con trolls de todos lados". No obstante a aquello, el ex candidato a la Alcaldía de la Ciudad Jardín afirmó que "nunca he visto a ninguna de estas personas". Asimismo, dijo que no conocía a Patito Verde, aunque sí confesó haber visto el reportaje de Chilevisión.

Tras la información expuesta por el canal, en redes sociales comenzó a circular la información falsa de que detrás del reportaje estaba el periodista Sergio Jara (hermano de la candidata PC), quien trabaja en el matinal, no en el área de investigación periodística asociado al departamento de prensa de la estación. En ese contexto, Poduje conversó con Toky (@canserbero73), a quien le dijo que "están pegando harto los de CHV", recibiendo como respuesta que "el hermano de Jara está detrás de nosotros".

Además, tras ingresar al equipo de Kast, la cuenta @camilo_anania lo felicitó diciéndole: "Grande futuro Ministro de Obras Públicas o Vivienda", a lo que Poduje le respondió comentándole que "Ud. sabe que eso depende del Presidente. Y si uno se mueve mucho no sale en la foto. Pero a estas alturas lo único que me importa es que ganemos y empecemos a recuperar Chile. Será una pega enorme. Y bien dura".

Con @Politica2chile, en tanto, se conoció que tuvo otra conversación en septiembre de 2024, en plena campaña por la Alcaldía de Viña, donde la cuenta troll le dice que le había enviado a dos parlamentarios de Chile Vamos una copia de sus tuits con sus propuestas, pero que no le dieron “RT” (retuitear). “Son un par de mierdas”, respondió Poduje.

Esta información reabre el debate sobre el uso de redes sociales en la política chilena y las estrategias de desinformación empleadas en plena campaña presidencial, aunque ahora con una figura reconocida y asociada a la campaña de José Antonio Kast, candidato que ha sido apuntado por todos los sectores como el responsable de tener un "ejército de bots" operando contra sus principales contrincantes electorales.

