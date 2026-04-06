Investigan brutal homicidio en Cartagena: víctima recibió al menos 15 disparos en un aparente intento de robo en parcela

La Policía de Investigaciones (PDI) indaga un homicidio ocurrido la tarde de este sábado 4 de abril en el sector La Capellanía, en la parte alta de Cartagena.

De acuerdo a los antecedentes preliminares, el hecho se registró cerca de las 15:30 horas en una parcela donde la víctima compartía con otras personas.

En ese contexto, el hombre salió del inmueble hacia a su automóvil, momento en que fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en una moto robada.

Según testigos, los individuos habrían intentado sustraer el vehículo, instancia en la que el conductor opuso resistencia. Fue en ese momento cuando los antisociales extrajeron armas de fuego y efectuaron múltiples disparos en su contra.

La policía logró recuperar evidencia balística en el sitio del suceso, la que da cuenta de al menos 15 impactos de bala, reflejando la extrema violencia del ataque.

Producto de la gravedad de las heridas, la víctima falleció durante la tarde en un Cesfam local, mientras que la PDI continúa desarrollando diligencias para establecer la dinámica exacta de los hechos y dar con el paradero de los responsables.

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