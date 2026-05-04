Intenso plan de seguridad dejó una decena de detenidos y reforzó controles durante el fin de semana largo en Viña del Mar

Más de 500 patrullajes (diurnos y nocturnos) y más de 40 operativos realizados por la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Viña del Mar, junto a Carabineros y la Policía Marítima, en toda la comuna, borde costero y sectores comerciales, permitieron que el fin de semana largo, tanto residentes como visitantes, disfrutaran con tranquilidad junto al mar y en las diferentes actividades que ofreció la comuna.

El robusto plan preventivo que el Municipio de Viña preparó para estos días permitió disminuir la comisión de delitos, dejando más de una decena de detenidos (por oponerse a la fiscalización policial, por conducir con consumo de drogas y por robo por sorpresa, entre otros delitos), por parte de funcionarios municipales, a lo que se suma un centenar de controles de identidad que realizaron Carabineros y la Policía Marítima.

La alcaldesa Macarena Ripamonti destacó que “cada fin de semana largo, la ciudad se fortalece y se consolida como la capital turística de Chile; miles de familias llegan a disfrutar sus días de descanso, y también son muchos los vecinos que aprovechan los espacios públicos y los atributos de nuestra comuna, especialmente durante los días feriados. Este dinamismo va acompañado de un despliegue estratégico en materia de seguridad pública y hemos implementado operativos exitosos tanto diurnos como nocturnos, que nos han permitido prevenir delitos y actuar oportunamente frente a situaciones de riesgo”.

También subrayó que “a través de un trabajo riguroso y coordinado con Carabineros y la Policía Marítima, realizamos patrullajes permanentes que han permitido detener a quienes cometen delitos y ponerlos a disposición de la justicia. Con ello, enviamos una señal clara: en Viña del Mar no hay espacio para la delincuencia”.

“Todo este esfuerzo –afirmó Ripamonti- tiene un objetivo central: resguardar la tranquilidad de las familias y seguir posicionando a nuestra comuna como una de las ciudades referentes del país”.

La labor desplegada incluyó, además, fiscalizaciones a locales de venta de alcohol, 13 operativos de control del comercio ambulante con un saldo de 1.661 especies decomisadas, 56 operativos de recuperación de espacios públicos, logrando retirar 76 rucos, y acciones preventivas para impedir la realización de carreras clandestinas y reunión de autos tuneados en el estero Marga Marga y recta Las Salinas.

El trabajo del personal municipal y de las policías fue apoyado con el sistema de televigilancia de la Ciudad Jardín y drones de Seguridad Pública que efectuaron 34 sobrevuelos durante todo el fin de semana largo.

De esta manera se cubrieron los distintos sectores, especialmente aquellos en los que se realizaron actividades culturales, deportivas y recreativas que conformaron la programación de eventos que ofreció la capital turística de Chile.

PURANOTICIA