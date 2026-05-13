Intensifican fiscalizaciones a buses de Quintero tras cambio unilateral de recorrido

Con el objetivo de resguardar la conectividad y el acceso al transporte público de Quintero, este miércoles 13 de mayo se realizó una fiscalización a buses de la empresa Trans Rural, luego que la línea modificara de manera unilateral parte de su recorrido habitual, sin informar previamente a la comunidad ni a las autoridades.

La gestión fue solicitada por el alcalde Rolando Silva al delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, y al seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Matías Valenzuela, con el propósito de avanzar en una pronta solución que permita restablecer el recorrido licitado y garantizar un servicio adecuado para la comunidad.

La situación ha generado preocupación en distintos sectores, especialmente en barrios de la zona sur de la comuna, donde estudiantes, adultos mayores y familias se han visto afectados por las dificultades de conectividad derivadas del cambio de trazado.

El alcalde Silva manifestó que "hoy en día, Sol del Pacífico llega y cambia el recorrido de un día para otro, dejando a más de 4 mil personas sin la locomoción adecuada en el sector donde viven. Nosotros, como municipalidad, junto a Seguridad Pública, hemos reforzado las intervenciones en este sector y estamos fiscalizando con Carabineros, pero esto ocurre todos los días. No pueden simplemente cambiar el recorrido de los buses afectando directamente a la comunidad de Quintero".

Asimismo, agregó que el hecho de que "la autoridad haga las acciones como corresponde. Aquí se debe conversar con los dueños de los buses para entender qué está pasando específicamente con este recorrido. Este es un tema que debe abordar el Seremi de Transportes junto al gremio que opera los recorridos de Quintero y Puchuncaví. Estamos preocupados por esta situación junto al Concejo Municipal".

Por su parte, el seremi Valenzuela explicó que "esto es muy relevante desde el punto de vista del ordenamiento y del cumplimiento de los diferentes trazados, así como también de los requerimientos mínimamente necesarios para el transporte público. Hoy nuestros equipos están realizando trabajos de fiscalización tanto al transporte público mayor como al transporte público menor y transporte privado".

El Municipio de Quintero adelantó que continuará realizando gestiones y coordinaciones para resguardar el derecho de los vecinos a contar con un servicio de transporte seguro, regular y acorde a las necesidades de la comunidad.

PURANOTICIA