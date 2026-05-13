Detectan carga de agua en punto no autorizado y terminan contrato con proveedor de Olmué y Villa Alemana

Luego de un proceso de fiscalización a las empresas operadoras del servicio de abastecimiento, transporte y distribución de agua potable para consumo humano, correspondiente al programa de escasez hídrica, la Delegación Provincial de Marga Marga puso término anticipado al contrato con la empresa Transportes Betancourt Hermanos Limitada por graves incumplimientos en el servicio prestado.

La medida se origina en el proceso de fiscalización, ordenado por el delegado Gonzalo Azancot al momento de asumir su cargo a los camiones aljibes que distribuyen agua potable para consumo humano en las comunas de Olmué, Limache y Villa Alemana.

Esta acción permitió constatar que uno de los proveedores que prestaba servicio en Olmué y Villa Alemana realizaba la carga de agua en un punto de captación no autorizado, sin resolución sanitaria. Frente a esto, la Delegación Presidencial Provincial puso término al contrato existente y activó todos los protocolos para asegurar la continuidad del servicio a los vecinos de Olmué y Villa Alemana.

Además de esta medida, y dada la magnitud de la falta, la Delegación Provincial de Marga Marga inició el proceso de cobro de boletas de garantía, derivó los antecedentes a la Seremi de Salud y al Ministerio Público, como también instruyó el reforzamiento de la fiscalización en terreno a los proveedores del servicio.

El delegado Azancot puntualizó que “hemos adoptado todos los resguardos para que los vecinos no vean interrumpida la entrega de agua en sus hogares, y para garantizar la calidad de ella”. y agregó que “continuaremos trabajando intensamente con el sello de la gestión del Presidente Kast, que conlleva realizar todas las acciones que sean necesarias para buscar las responsabilidades ante esta grave situación y seguir fiscalizando, para que irregularidades de este tipo no vuelvan a ocurrir".

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