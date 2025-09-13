Intensa búsqueda de menor desaparecido en playa Las Torpederas de Valparaíso

Las labores de búsqueda se mantienen activas en la playa Las Torpederas de Valparaíso, donde un menor de edad (14 años) ingresó al mar y no logró salir por sus propios medios.

El capitán de Fragata del puerto de Valparaíso, David López, explicó que "alrededor de las 18:00 horas se recibió un llamado de emergencia producto de una persona que estaba en peligro de inmersión aquí en la playa Las Torpederas. Es un menor de edad que se encontraba con un grupo de personas nadando y no pudo salir por sus propios medios".

Ante la alerta, "en forma inmediata se coordinaron y se desplegaron medios tanto de la Capitanía de Puerto de Valparaíso como personal del bote salvavidas que acudimos al sector a efectuar las primeras acciones, que en estos momentos es las labores de rebusca de esta persona que se encuentra desaparecida", añadió el oficial.

López indicó además que "adicionalmente, coordinamos con la municipalidad de Valparaíso, que nos está apoyando con personal de seguridad pública, que está efectuando la rebusca por vía terrestre en el sector donde ocurrió esta emergencia".

Según los antecedentes entregados, eran tres las personas que se lanzaron al mar, de las cuales dos lograron salir gracias a la ayuda de terceros.

Finalmente, la autoridad marítima recordó que rige un "aviso de marejadas vigente, desde este viernes y hasta este domingo".

