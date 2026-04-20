Inteligencia y patrullajes de civil: Seremi de Seguridad define estrategia para frenar ola de robos en el Barrio Poniente de Viña

La crisis de seguridad que golpea al Barrio Poniente de Viña del Mar —donde locatarios han denunciado una decena de robos en el último mes, incluyendo los recientes desvalijamientos de los locales El VAR y Manda— ha forzado una respuesta intensiva de las autoridades. Ante la preocupación de los comerciantes por la violencia y frecuencia de los delitos, el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, detalló las acciones que se están llevando a cabo para recuperar la tranquilidad en este polo gastronómico.

Pese a que el panorama en la zona se describe como una "realidad compleja", Silva destacó que el trabajo conjunto entre las policías y el municipio ya está arrojando los primeros resultados operativos.

"Hemos desarrollado con las policías, específicamente con mucho apoyo de Carabineros de Chile y los organismos de seguridad municipal, distintos procedimientos y rondas de impacto que incluyen patrullajes de civil, vehículos motorizados y análisis de inteligencia", expresó.

Estas medidas de control han permitido concretar arrestos vinculados a los delitos que mantienen en alerta a los vecinos del sector poniente. Según la autoridad, el balance de los últimos siete días es positivo en términos de persecución penal.

"Han permitido en una semana tener cuatro detenidos por robo, por receptación también hemos tenido detenidos, incautación de especies y un trabajo bastante productivo en términos de control de la delincuencia", declaró.

El Seremi reafirmó el compromiso del gobierno regional de mantener la presencia en las calles colindantes a los últimos sucesos, asegurando que "seguiremos adelante con todo nuestro esfuerzo para darle mayor tranquilidad a ese sector de Viña del Mar", finalizó.

Con esto, se busca frenar el modus operandi de las bandas que, mediante el destrozo de ventanales, han puesto en riesgo la continuidad de los negocios turísticos de la ciudad.

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