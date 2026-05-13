Bomberos combaten incendio que afecta a varios locales en la Feria Parque Aconcagua de Quillota

Un incendio estructural se registra la noche de este miércoles en la comuna de Quillota, en la región de Valparaíso.

La emergencia se produce en la Feria Parque Aconcagua, donde al menos seis locales están siendo afectados por el fuego.

Hasta el momento, son seis los damificados laborales, quienes son propietarios de estos espacios físicos.

Equipos del Cuerpo de Bomberos de la comuna, junto con el personal de Gestión de Riesgo de Desastres de la municipalidad se encuentran en el lugar.

Cabe señalar que Chilquinta cortó el suministro de energía en el sector de Cerro Mayaca para resguardar la seguridad de los voluntarios. El horario estimado de reposición es a las 01:30 horas.

PURANOTICIA