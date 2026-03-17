Instalan techumbre en pérgolas del Parque Cívico Belén para mejorar condiciones de trabajo de las pymes de Villa Alemana

Con el objetivo de fortalecer el trabajo de las pymes locales, se concretó la primera etapa de instalación de techumbres en las tradicionales pérgolas del Parque Cívico Belén, en Villa Alemana. La medida busca brindar mayor protección a las emprendedoras que utilizan este espacio para comercializar sus productos, resguardándolas de las condiciones climáticas.

El proyecto nació desde la organización de cuatro agrupaciones —“Emprende Unidos”, “Las Obreras”, “Nuevas Novas” y “Creando Redes”—, que postularon la iniciativa a la Fundación Luksic. La propuesta fue respaldada por el alcalde Nelson Estay mediante una carta de recomendación, lo que permitió la obtención de los materiales necesarios. Posteriormente, la municipalidad colaboró en la instalación de las estructuras.

El alcalde destacó la importancia de atender este tipo de requerimientos, señalando que “hay necesidades que se requiere con urgencia poder satisfacer. Por eso nosotros ya iniciamos el trabajo de colocar techos en las pérgolas que no los tenían. Las sugerencias de los emprendedores siempre son bien recibidas, porque ellos siempre buscan el bienestar de la ciudad y de los espacios públicos”.

Desde las agrupaciones, valoraron el impacto concreto de la medida. Alejandra Órdenes, de “Emprende Unidos”, explicó que “si bien cuando llueve no venimos a trabajar, a veces hay días en que estamos acá y comienza a lloviznar, por lo que tenemos que irnos. En cambio, ahora con el techo nos podemos quedar y estar más resguardadas en caso de que nos sorprenda la lluvia, pudiendo guardar nuestras cosas sin tener que mojarnos”.

En la misma línea, Marta Martínez, de “Nuevas Novas”, destacó el alivio frente a las altas temperaturas: “estábamos sufriendo bastante. Sin embargo, ahora con este techito, que quedó hermoso, vamos a poder seguir trabajando. Esto fue posible gracias a la Fundación Luksic, a la colaboración con la Municipalidad, a la ayuda del alcalde y también al trabajo de mis compañeras, que hicieron posible que hoy podamos trabajar más protegidas del sol y de la lluvia”.

Tras esta primera etapa, la Municipalidad de Villa Alemana anunció que financiará la instalación de nuevas techumbres en otras pérgolas del parque. La ampliación beneficiará a las agrupaciones “Plaza Belén”, “Librearte”, “Mujer Empresa”, “Villarrica”, “Ave Fénix” y “Feria Libre”, consolidando así un avance en las condiciones laborales de los emprendedores y en el desarrollo del comercio local.

PURANOTICIA