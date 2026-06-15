Inspector municipal fue rociado con bencina durante procedimiento en Huanhualí: Municipio de Villa Alemana presentó querella

La Municipalidad de Villa Alemana presentó una querella criminal tras graves hechos registrados la tarde de este lunes en calle Huanhualí, donde un inspector municipal fue rociado con bencina mientras participaba, junto a Carabineros, en un procedimiento de retiro de vehículos abandonados.

Según los antecedentes preliminares, el propietario de un domicilio salió portando una antorcha encendida y una botella con combustible, amenazando al personal presente y posteriormente rociando con bencina a un funcionario municipal.

El inspector afectado fue atendido por la Unidad de Atención a Víctimas de la Municipalidad y concurrió a un centro asistencial para la constatación de lesiones, encontrándose en buen estado de salud.

Tras la activación de los protocolos de seguridad, personal del GOPE de Carabineros concretó la detención del individuo, quien pasará a control de detención este martes.

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, condenó los hechos e instruyó la interposición de una acción criminal a fin de perseguir con toda la fuerza de la ley las responsabilidades penales del sujeto.

"Lo ocurrido hoy es gravísimo e inaceptable. Un inspector municipal fue rociado con bencina mientras realizaba, junto a Carabineros, un procedimiento de retiro de vehículos abandonados. Estamos hablando de una agresión que pudo tener consecuencias fatales. Quiero expresar todo mi respaldo al funcionario afectado y agradecer la rápida actuación de Carabineros, que permitió controlar la situación y detener al responsable", dijo.

Asimismo, agregó que "como municipio no vamos a tolerar amenazas ni actos de violencia contra quienes trabajan por el orden y la seguridad de nuestra comuna. Por ello, presentamos una querella criminal y perseguiremos las máximas sanciones que contempla la ley. En Villa Alemana seguiremos fiscalizando y recuperando los espacios públicos. Quienes crean que mediante la violencia van a impedir nuestro trabajo, se equivocan profundamente. No vamos a bajar los brazos por este tipo de situaciones, seguiremos limpiando y ordenando nuestra ciudad".

PURANOTICIA