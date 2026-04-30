Inician recambio de basureros en la calle Condell de Valparaíso y renuevan ornamentación de la plaza Aníbal Pinto

Una serie de trabajos de mejoramiento urbano comenzó a ejecutar el Municipio de Valparaíso en el plan de la ciudad, específicamente en calle Condell, con foco en el recambio de 30 basureros y la renovación de la ornamentación en la plaza Aníbal Pinto y su entorno.

La intervención considera el retiro de antiguos basureros de hormigón, los que están siendo reemplazados por nuevos modelos tipo “Arturito”, más funcionales y fáciles de limpiar. Este plan se extenderá también a importantes arterias del plan, como Avenida Argentina, Condell y Pedro Montt.

Las obras abarcan el tramo comprendido entre la plaza Aníbal Pinto y calle Edwards, e incluyen además una completa renovación del espacio público.

En ese contexto, se ejecutaron trabajos de mejoramiento en la plaza, como la restauración de bancas, jardinería general con instalación de cubrepisos en torno a las palmeras, plantación de nuevas especies vegetales alrededor de la recientemente inaugurada Pileta Neptuno y la instalación de maceteros en altura en postes de alumbrado público.

Una de las particularidades de esta intervención es que parte de estos maceteros fueron fabricados a partir del reciclaje de antiguos basureros “Arturitos”, reforzando así el enfoque de reutilización de materiales. A ello se suma un proceso de hidrolavado del sector para mejorar las condiciones de limpieza.

Tras recorrer los trabajos, la alcaldesa Camila Nieto señaló que “luego de la apertura de la pileta Neptuno, hemos decidido realizar una intervención para hermosear este sector con recursos municipales. Estamos trabajando junto a Parques y Jardines en la plantación en el área de las palmeras y en la reparación de las bancas. Lo que era una deuda con la ciudad, es que los basureros que teníamos en muy mal estado en el sector de la Aníbal Pinto y calle Condell hasta llegar, aproximadamente, a la plaza Victoria, los estamos retirando y recambiando, pues ya no estaban en condiciones para nuestra ciudad”.

La jefa comunal agregó que “vamos a colocar plantitas colgantes en este sector para ir hermoseándolo y de esa manera, que el espacio público se pueda sentir como un espacio en el que los niños, personas mayores, porteños y porteñas puedan estar tanto de día como de noche”.

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