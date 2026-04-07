Inicia campaña de vacunación contra la Influenza para usuarios del Hospital Van Buren de Valparaíso

Este lunes 6 de abril comenzó oficialmente la Campaña de Vacunación contra la Influenza 2026 en el Consultorio Adosado de Especialidades (CAE) del Hospital Carlos van Buren de Valparaíso.

La iniciativa, que forma parte del Plan de Invierno 2026, busca proteger a la población más vulnerable frente a las infecciones respiratorias agudas, que aumentan con la circulación viral durante esta temporada.

La subdirectora de Gestión del Cuidado, Carolina Hernández, destacó que “esta estrategia sanitaria es vital para reducir hospitalizaciones, complicaciones graves y la mortalidad asociada a la influenza".

"La vacunación está dirigida a personas mayores de 60 años, pacientes con patologías crónicas entre los 11 y 59 años, mujeres embarazadas en cualquier etapa de gestación, así como lactantes desde los seis meses y escolares hasta quinto año básico”, agregó.

La enfermera enfatizó que la influenza sigue siendo un problema de salud pública global debido a su capacidad de generar epidemias y pandemias. En este contexto, el establecimiento de puntos de vacunación en hospitales busca facilitar el acceso a esta medida preventiva para todos los usuarios que acudan a sus instalaciones.

La vacunación estará disponible de lunes a viernes en el CAE.

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