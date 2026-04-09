Informe revela que la región de Valparaíso superó el promedio nacional en ocupación de alojamientos en Semana Santa

Primer fin de semana largo del 2026, y de acuerdo al Informe «Tasa de Ocupabilidad en Establecimientos de Alojamiento Turístico», elaborado por el Departamento de Estadísticas de Sernatur, el balance en la región de Valparaíso es positivo.

La media a nivel nacional fue de 48,3%, 3,5 puntos porcentuales menor que en igual fecha de 2025. En este contexto, la mayoría de los destinos de la región se ubicó sobre dicho porcentaje.

Al realizar el análisis de las cifras locales, solamente Rapa Nui aumentó su tasa de ocupación, manteniéndose la tendencia nacional a una disminución en los porcentajes.

La directora regional de Sernatur, Carolina Carrasco, destacó que “la región de Valparaíso se sigue consolidando como un destino ideal para escapadas, especialmente por su cercanía con la región Metropolitana, que es nuestro principal mercado emisor. Si bien, observamos una leve baja en línea con la tendencia nacional, la mayoría de nuestros destinos se mantiene sobre el promedio país, lo que demuestra su atractivo durante todo el año. Como sector, vamos a seguir monitoreando el comportamiento de la demanda y fortaleciendo la oferta turística regional”.

En cuanto a las cifras, los destinos locales con mayor ocupación fueron el Litoral Viña del Mar – Concón logró la mayor tasa de ocupación con 70,6%; seguido por Reserva de la Biosfera PN La Campana (66,7%); el Litoral de los Poetas (63%); y Rapa Nui (61,6%).

El próximo fin de semana largo se proyecta para el viernes 1 de mayo, seguido por nuevos feriados en junio, lo que representa nuevas oportunidades para la reactivación turística regional.

PURANOTICIA