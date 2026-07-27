Informe de la PDI apunta a presuntas alertas SAE falsas de Conaf tras megaincendio de 2024

Antecedentes reunidos por la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de la investigación por el megaincendio de febrero de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana apuntan a presuntas irregularidades en las decisiones adoptadas por exfuncionarios de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en Valparaíso, principalmente respecto a la activación de alertas de evacuación para sectores que luego fueron arrasados por las llamas, dejando un saldo de 138 personas fallecidas.

La causa apunta a Juan Atienza Hormazábal, exjefe del Departamento de Protección Contra Incendios Forestales de Conaf Valparaíso, y Luis Correa Jiménez, quien ejercía como comandante de Incidente durante la emergencia, quienes fueron formalizados y enfrentan cargos por cuasidelito de homicidio debido a su eventual responsabilidad en las decisiones adoptadas durante el combate del fuego aquel 2 y 3 de febrero de 2024.

El principal antecedente que abrió una nueva arista en la investigación corresponde a la presunta alteración de registros internos de Conaf respecto a la solicitud de alertas de evacuación SAE para sectores que posteriormente fueron afectados por el fuego.

Según antecedentes revelados por Ciper Chile, la PDI detectó inconsistencias en la bitácora institucional, debido a que la anotación que daba cuenta de la solicitud para Jardín Botánico, Villa Dulce, Villa Hermosa y El Olivar aparece registrada a las 18:39 horas, pese a que Senapred ya había emitido alertas para esas zonas dos minutos antes, situación que llevó a los investigadores a cuestionar la veracidad de dicho registro.

Uno de los antecedentes relevantes incorporados a la investigación corresponde a la declaración de Juan Ilarrázabal, exfuncionario de la Central de Coordinación Regional (Cencor) de Conaf, quien aseguró ante detectives de la policía civil que “fue Juan Atienza quien, en tono autoritario, exigió que se escribiera en el registro de las 18:39 horas, agregando los sectores de Jardín Botánico, Villa Dulce, Villa Hermosa y El Olivar, señalando que –y esto lo recuerdo textual– la habíamos cagado y que lo iban a cuestionar a él”, declaró, según consigna Ciper Chile.

De acuerdo con el informe policial citado por el medio, dicha anotación presentaría algunas inconsistencias, debido a que Senapred ya había emitido alertas para esos sectores dos minutos antes y porque la forma en que fueron registrados los nombres de las zonas diferiría respecto de las anotaciones anteriores del mismo libro.

Otro de los puntos centrales de la investigación apunta al momento en que el incendio avanzaba hacia zonas pobladas. Según los antecedentes recopilados por la PDI, a las 17:39 horas la torre de vigilancia Charlie-Torre informó un nuevo foco en el Fundo Siete Hermanas, con avance hacia sectores urbanos de Viña del Mar y Quilpué.

La Fiscalía sostiene que, pese a la información disponible sobre el comportamiento del incendio, las alertas de evacuación no fueron activadas oportunamente. “Tenemos la convicción de que los funcionarios de Conaf, organismo competente en el monitoreo y control de riesgo asociado a un incendio forestal, a pesar de que contaban con información suficiente acerca de la dirección de avance del fuego, no activaron de manera oportuna el sistema de alerta de evacuación”, señaló el fiscal Claudio Rebeco, según antecedentes difundidos por el Ministerio Público.

Los peritajes de la Policía de Investigaciones también cuestionaron los argumentos entregados por Atienza y Correa, quienes han señalado que la demora en las fs se explicó por problemas de comunicación, falta de información clave y un supuesto cambio en la dirección del viento durante la emergencia.

Sin embargo, la investigación policial establece que las condiciones meteorológicas habrían mantenido una misma dirección del viento, principalmente de sur a norte, durante el desarrollo del megaincendio de 2024, un factor considerado relevante para evaluar el avance del fuego y el riesgo para sectores habitados.

Cabe hacer presente que estos antecedentes forman parte de una de las investigaciones más relevantes derivadas del megaincendio que afectó a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, y que busca determinar eventuales responsabilidades en las decisiones adoptadas durante la emergencia, como lo demuestra la formalización de este lunes.

PURANOTICIA