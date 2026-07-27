Hombre de 72 años pierde la vida tras ser atropellado cerca del Cesfam de Quintero

El adulto mayor murió en el lugar luego de quedar atrapado bajo un vehículo en la intersección de Yungay con Salas, a un costado del Cesfam.
Un hombre de 72 años falleció la mañana de este lunes tras ser atropellado en la comuna de Quintero, en un accidente ocurrido en la intersección de las calles Yungay y Salas, a un costado del Cesfam local.
De acuerdo con información preliminar, la víctima quedó atrapada bajo el vehículo luego del impacto, situación que movilizó a transeúntes, personal del recinto de salud cercano y voluntarios de Bomberos, quienes acudieron para prestar asistencia.
Pese a los esfuerzos desplegados en el lugar, el adulto mayor no logró sobrevivir debido a la gravedad de las lesiones sufridas, falleciendo en el sitio del suceso.
En tanto, la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo del procedimiento correspondiente para determinar la dinámica del atropello y establecer las eventuales responsabilidades.
PURANOTICIA