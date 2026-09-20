Diputado Sebastián Zamora desfila en la Parada Militar y destaca incorporación de Gendarmería a la ceremonia

El diputado Sebastián Zamora participó este 19 de septiembre en la Parada Militar 2026 como integrante de la Reserva Militar del Regimiento N.º 2 “Maipo”, unidad donde realizó su servicio militar.

El parlamentario desfiló junto a los efectivos de la unidad, portando fusil y lanzacohetes, en una jornada que calificó como especialmente significativa por representar la continuidad de una trayectoria vinculada al servicio a Chile. Para Zamora, volver a desfilar ahora desde su responsabilidad como diputado de la República representa la continuidad de una vocación de servicio público.

Zamora destacó además la incorporación, por primera vez, de Gendarmería de Chile a la tradicional ceremonia. El diputado que además es parte de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados valoró positivamente esta participación y sostuvo que la presencia de Gendarmería permite reconocer el trabajo que realizan diariamente quienes cumplen funciones vinculadas a la seguridad pública.

“Me parece muy positivo que Gendarmería tenga por primera vez un lugar en esta ceremonia. Es un reconocimiento al trabajo que realizan sus funcionarios y al rol que cumplen en la seguridad de los recintos penitenciarios”, dijo Zamora.

El parlamentario recordó que su vínculo con las instituciones uniformadas comenzó precisamente en el Ejército y continuó posteriormente en Carabineros. “Juré la bandera como soldado conscripto, juré la bandera como carabinero de Chile y hoy sigo vinculado como reservista del Ejército de Chile”, afirmó.

“Poder desfilar nuevamente, ahora además desde otra responsabilidad pública como es ser diputado de la República, es una forma de reafirmar ese compromiso con Chile y con nuestras Fuerzas de Orden y de Seguridad Pública, sobre todo también con nuestras Fuerzas Armadas”, sostuvo.

PURANOTICIA