"Incidencia técnica" provoca serios retrasos en el servicio del Tren Limache - Puerto

Tren Limache - Puerto informó que sus servicios funcionarán con un intervalo mayor a lo habitual durante la tarde de este miércoles.

A las 16:15 horas y través de redes sociales, EFE dio a conocer que esto se producirá debido a una "incidencia técnica".

Bajo ese contexto, los servicios entre Puerto y Limache operarán con una configuración de trenes dobles.

"Atención! debido a incidencia técnica, durante la tarde los servicios funcionarán con intervalo mayor a lo habitual, con una configuración de trenes dobles entre Puerto y Limache. Seguiremos informando", escribió Tren Limache - Puerto en su cuenta de X, sin dar mayores detalles.

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