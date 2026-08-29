Incendio vehicular moviliza a distintas compañías de Bomberos en pleno centro de Valparaíso

Un incendio afecta durante la tarde de este sábado a un vehículo en Avenida Argentina, a la altura de calle Yungay, en la comuna de Valparaíso.

Por razones que se investigan, un automóvil quedó completamente envuelto en llamas en pleno plan de la Ciudad Puerto, lo que movilizó diversas compañías del cuerpo de Bomberos de la comuna.

Ante el siniestro vial, las autoridades hicieron un llamado a transitar con precaución, y tomar vías alternativas para el desplazamiento.

PURANOTICIA