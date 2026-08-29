Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Incendio vehicular moviliza a distintas compañías de Bomberos en pleno centro de Valparaíso

Incendio vehicular moviliza a distintas compañías de Bomberos en pleno centro de Valparaíso

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Un incendio afecta durante la tarde de este sábado a un vehículo en Avenida Argentina, a la altura de calle Yungay, en la Ciudad Puerto.

Incendio vehicular moviliza a distintas compañías de Bomberos en pleno centro de Valparaíso
Sábado 29 de agosto de 2026 14:02
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Un incendio afecta durante la tarde de este sábado a un vehículo en Avenida Argentina, a la altura de calle Yungay, en la comuna de Valparaíso.

Por razones que se investigan, un automóvil quedó completamente envuelto en llamas en pleno plan de la Ciudad Puerto, lo que movilizó diversas compañías del cuerpo de Bomberos de la comuna. 

Ante el siniestro vial, las autoridades hicieron un llamado a transitar con precaución, y tomar vías alternativas para el desplazamiento.

PURANOTICIA