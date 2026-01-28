Incendio forestal de grandes proporciones afecta a Rinconada de San Juan en San Antonio

Un incendio forestal de grandes proporciones se registra en la comuna de San Antonio, específicamente en el sector conocido como Rinconada San Juan.

Hasta las cercanías de la ruta G-872 se desplazan equipos de emergencia, encabezados por Bomberos y Conaf para combatir las llamas que se registran.

Desde la Corporación Nacional Forestal se indicó que despacharon brigadas terrestres y aéreas para hacer frente al fuego que amenaza con propagarse rápidamente.

En tanto, Bomberos informó que ha recibido apoyos de comunas vecinas como Cartagena para evitar que las llamas sigan consumiendo terreno.

Noticia en desarrollo...

PURANOTICIA