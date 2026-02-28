Incendio en Curauma destruye centro olímpico y golpea al Team Chile de remo

Un voraz incendio consumió gran parte del Centro de Entrenamiento Olímpico de Curauma, en Valparaíso, provocando un duro golpe al Team Chile, especialmente a las disciplinas de remo y canotaje que utilizaban el recinto.

El siniestro afectó tres galpones que resultaron con pérdida total, destruyendo botes, palas y equipamiento esencial para la preparación de los deportistas de alto rendimiento.

Desde el Team Chile confirmaron que no se registraron personas lesionadas, aunque advirtieron que el daño material impacta directamente en la planificación deportiva de los atletas.

Las pérdidas fueron estimadas en cerca de $2 mil millones, cifra que refleja la magnitud del daño a la infraestructura y al equipamiento especializado.

Ante la emergencia, la futura ministra del Deporte, Natalia Duco, expresó su preocupación y aseguró que se trabajará para buscar soluciones que permitan la pronta recuperación del centro.

Mientras continúan las evaluaciones, autoridades y federaciones deportivas coordinan medidas para evitar que el incendio afecte la preparación y el rendimiento internacional de los deportistas chilenos.

PURANOTICIA