Incendio destruyó una vivienda y dos automóviles en el cerro Barón de Valparaíso

Una casa y dos vehículos menores resultaron afectados por un incendio que se registró la madrugada de este viernes 29 de agosto en el cerro Barón de Valparaíso.

A eso de las 3:30 horas de la madrugada, la central de Bomberos recibió un llamado alertando de fuego en la intersección de calles Samaniego con Patria Vieja.

A la llegada de la primera unidad de la institución, los voluntarios se encuentran con una casa completamente en llamas y dos vehículos menores siendo afectados.

El capitán Ignacio Lagos, de la 15ª Compañía de Bomberos de Valparaíso explicó que "el trabajo inicial se concentró en el control de la propagación y luego en la extinción del fuego, tanto de los vehícuos como de la estructura afectada".

Cabe hacer presente que a la emergencia concurrieron siete compañías, con alrededor de 45 voluntarios, quienes tras una hora de trabajo sofocaron las llamas.

"Podemos destacar que no tenemos bomberos ni civiles lesionados", sentenció el oficial de la institución, quien ejerció como comandante durante el incidente.

PURANOTICIA