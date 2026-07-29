Incendio destruyó una vivienda durante la madrugada en el cerro El Litre de Valparaíso

Un incendio estructural destruyó una vivienda durante la madrugada de este miércoles 29 de julio en el cerro El Litre de Valparaíso, generando un amplio despliegue de Bomberos para evitar que las llamas se propagaran a inmuebles vecinos.

La emergencia se registró antes de las 5:00 horas en la intersección de las calles Fernández Albano y Nueva Las Rozas, hasta donde la Central de Gestión de Incidentes de Bomberos de Valparaíso despachó a las unidades 71, 91, 61 y 31.

De acuerdo con el primer informe entregado por el comandante a cargo de la emergencia, el fuego afectaba completamente a una casa-habitación y existía un alto riesgo de propagación hacia otras viviendas del sector, por lo que los esfuerzos iniciales se concentraron en contener el avance de las llamas.

En medio del operativo, además, se solicitó el corte remoto del suministro eléctrico como medida de seguridad para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Tras varios minutos de intenso combate al fuego, la propagación pudo ser controlada, continuando posteriormente con las labores de extinción y remoción de escombros.

Cabe hacer presente que hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas ni respecto al origen del incendio, antecedentes que deberán ser establecidos mediante la investigación correspondiente.

PURANOTICIA