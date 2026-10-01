Incendio destruye 14 microbuses durante la madrugada en garita de Villa Alemana

Un total de 14 microbuses resultaron completamente destruidos producto de un incendio estructural registrado durante la madrugada de este jueves 1 de octubre en una garita ubicada en el sector de Peñablanca, comuna de Villa Alemana.

La emergencia comenzó pasadas la 1:00 de la madrugada en la denominada garita Ñandú, emplazada en la intersección de calle Las Acacias con Los Aromos, hasta donde se desplazaron unidades del Cuerpo de Bomberos de la comuna.

Debido a la magnitud del incendio, al trabajo de los voluntarios locales se sumaron equipos de los cuerpos de Bomberos de Quilpué y Limache, quienes apoyaron las labores desplegadas para contener la emergencia.

El fuego pudo ser controlado recién cerca de las 4:00 horas de este jueves, luego de varias horas de trabajo en el lugar, dejando como saldo los 14 microbuses destruidos.

Frente a lo ocurrido, el alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, señaló que "fue una trágica noticia de madrugada, donde se nos informa que había un incendio en el terminal de buses en Las Acacias, donde concurren tres compañías de bomberos y una de Quilpué y Limache, más nuestro equipo de Gestión y Riesgos, y de Operaciones".

A ello agregó que "afortunadamente no hubo desgracias personales. Al momento se está investigando, por parte de peritaje de Viña, las causas del siniestro. Por lo que uno entiende y por lo que conversábamos con los dueños de las micros, ellos descartan un atentado, pero yo les dije que había que esperar el peritaje, que nos dé las noticias y el resultado. Pero afortunadamente no hubo desgracias personales".

Cabe hacer presente que, de acuerdo con la información disponible, no se registraron personas lesionadas producto de la emergencia.

PURANOTICIA